Банки рассказали, как часто их клиенты подвергаются атакам в соцсетях

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские банки рассказали, как часто их клиенты подвергаются атакам мошенников, которые создают фейковые аккаунты в социальных сетях. Так, некоторые игроки фиксируют рекламы мошеннических сайтов от имени кредитных организаций, другие же, напротив, не сталкивались с такими случаями, показал опрос, проведенный РИА Новости.