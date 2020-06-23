https://ria.ru/20200623/1573370634.html
Посол Финляндии примет участие в параде Победы в Москве
Посол Финляндии в России Микко Хаутала представит страну на параде Победы в Москве, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел Финляндии. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:36
2020-06-23T15:36
75 лет великой победы
москва
финляндия
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573354251.html
москва
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147912/18/1479121807_0:10:2680:1517_1400x0_80_0_0_dcfa1a11ec34c5d6663041bd3d307aa3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, финляндия, в мире