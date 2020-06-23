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75 лет Великой Победы
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Посол Финляндии примет участие в параде Победы в Москве
Посол Финляндии в России Микко Хаутала представит страну на параде Победы в Москве, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел Финляндии. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:36
75 лет великой победы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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москва, финляндия, в мире

Посол Финляндии примет участие в параде Победы в Москве

15:36 23.06.2020
185
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости. Посол Финляндии в России Микко Хаутала представит страну на параде Победы в Москве, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел Финляндии.
"Финляндию на параде Победы будет представлять посол Финляндии, господин Микко Хаутала", - отметили в ведомстве.
Парад Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади, но из-за пандемии отложен, пройдёт 24 июня.
Парад Победы в Москве
Вчера, 12:4075 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыМоскваФинляндияВ мире
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