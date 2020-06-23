Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573370376.html
В Подмосковье с 25 июня возобновится диспансеризация населения
Вакцинация и диспансеризация жителей Подмосковья возобновится в регионе с 25 июня, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:04
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7cf6a00eb7d581a9b233884e4484d47d.jpg
https://ria.ru/20200623/1573361179.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7cf6a00eb7d581a9b233884e4484d47d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_027c930b5b051e6a2d41c4380cc956c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_095964391000598785d57658ae35db6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана стригункова , московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 25 июня возобновится диспансеризация населения

15:33 23.06.2020 (обновлено: 16:04 23.06.2020)
160
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация и диспансеризация жителей Подмосковья возобновится в регионе с 25 июня, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"На данный момент все поликлиники заработали, вакцинация и диспансеризация – все это будет доступно с 25 июня", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 13:47Распространение нового коронавируса
Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID
200000
Обсудить 0
Светлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении проект об электронной однократной визе
Телеведущая Ангелина Вовк
Ангелина Вовк рассказала, что видела во время клинической смерти
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о статусе Центра управления в кризисных ситуациях
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
В Совфеде прокомментировали рост пенсий по старости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Москалькова: в Прибалтике не информировали на русском языке о COVID-19
Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
В Подмосковье сократилось число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Посол Финляндии примет участие в параде Победы в Москве
Американская виза
В МИД рассказали о действии новых электронных виз
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Испания прекратила большинство клинических испытаний гидроксихлорохина
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Подмосковье 18 временных инфекционных центров вернут к плановой работе
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Семья Конева не хочет, чтобы его памятник стал жертвой политической игры
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Москалькова поблагодарила комиссара СЕ за помощь в защите Sputnik Эстония
Первый день карантина в Лондоне
В Британии возобновят работу пабы, музеи и парикмахерские
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Лента новостейМолния