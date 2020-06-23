В Подмосковье с 25 июня возобновится диспансеризация населения

"На данный момент все поликлиники заработали, вакцинация и диспансеризация – все это будет доступно с 25 июня", - сказала Стригункова в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья", которую транслировали в МИА "Россия сегодня".