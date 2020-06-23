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Госдума приняла в первом чтении проект об электронной однократной визе
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:32
2020-06-23T15:32
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими.
"Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы... для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации
в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Согласно законопроекту, электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством, въезжающим в Российскую Федерацию с гостевым, деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
Согласно проекту, срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении. Также отмечается, что порядок оформления электронной визы будет установлен правительством РФ.