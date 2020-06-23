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Москалькова: в Прибалтике не информировали на русском языке о COVID-19
2020-06-23T15:31
распространение нового коронавируса
россия
татьяна москалькова
в мире
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россия, татьяна москалькова, в мире

Москалькова: в Прибалтике не информировали на русском языке о COVID-19

15:30 23.06.2020 (обновлено: 15:31 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала о дистанционном обучении и информировании о коронавирусе в странах Прибалтики, которое велось только на официальных языках, таким образом около 35% населения не могли получить информацию о пандемии.
"Во время пандемии мы столкнулись еще с одним, просто беспрецедентным случаем дискриминации людей, которые относятся к числу меньшинств, когда дистанционное обучение в Прибалтике шло только на основном языке государства, в Латвии – только на латышском, и 35% населения не могли по дистанционной связи получить информацию о пандемии. Ко мне приходило много обращений. А дети-школьники не могли получить занятия, потому что занятия шли на языке, который они не изучали или изучали только в бытовом плане", - сказала Москалькова на встрече по видео-конференц-связи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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