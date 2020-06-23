Москалькова: в Прибалтике не информировали на русском языке о COVID-19

"Во время пандемии мы столкнулись еще с одним, просто беспрецедентным случаем дискриминации людей, которые относятся к числу меньшинств, когда дистанционное обучение в Прибалтике шло только на основном языке государства, в Латвии – только на латышском, и 35% населения не могли по дистанционной связи получить информацию о пандемии. Ко мне приходило много обращений. А дети-школьники не могли получить занятия, потому что занятия шли на языке, который они не изучали или изучали только в бытовом плане", - сказала Москалькова на встрече по видео-конференц-связи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.