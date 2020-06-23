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Путин подписал закон о статусе Центра управления в кризисных ситуациях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях: теперь этот центр будет... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество

Путин подписал закон о статусе Центра управления в кризисных ситуациях

15:28 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях: теперь этот центр будет структурным подразделением МЧС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения предлагается внести в статью 4.1 федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 4.1 федерального закона "О гражданской обороне".
Законопроект предлагает изменить статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение этого министерства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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