В МИД рассказали о действии новых электронных виз

"Единая электронная виза будет действительна для въезда в Российскую Федерацию через любой из технически оснащенных соответствующим образом пунктов пропуска через государственную границу... Право въезда в Российскую Федерацию по электронной визе будет предоставлено, как ожидается, гражданам 53 иностранных государств, при этом следует иметь в виду, что для граждан 60 иностранных государств действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений... С января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Российскую Федерацию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться в отношении 113 иностранных государств. Суммарно население этих государств составляет почти 4 миллиарда человек", - сказал Иванов, выступая в Госдуме.