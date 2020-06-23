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Испания прекратила большинство клинических испытаний гидроксихлорохина
Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (Aemps) приостановило большую часть клинических испытаний гидроксихлорохина в РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:26
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, сша, испания, общество

Испания прекратила большинство клинических испытаний гидроксихлорохина

15:26 23.06.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 23 июн – РИА Новости. Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (Aemps) приостановило большую часть клинических испытаний гидроксихлорохина в качестве метода лечения от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении ведомства.
Решение было принято, после того как ВОЗ и британские специалисты (исследование Recovery) пришли к выводу, что этот противомалярийный препарат не помогает при лечении пациентов с COVID-19.
Aemps обращает внимание, что в ходе исследований не было выявлено никаких побочных эффектов и вреда пациентам, а прекращение исследований связано с отсутствием положительной динамики. "Предварительные анализы не выявили каких-либо проблем с безопасностью, и рекомендация прекратить набор пациентов для клинических испытаний обусловлена ​​отсутствием клинической пользы гидроксихлорохина для госпитализированных пациентов и его применения в постконтактной профилактике", - говорится в сообщении агентства.
В Испании проводятся 20 клинических испытаний в 107 медицинских центрах с использованием гидроксихлорохина. Девять из них ставили целью установить, можно ли использовать лекарство как профилактическое средство, шесть – воздействие на пациентов с легкой степенью заболевания, пять – на пациентов, которые были госпитализированы в больницы с разной степенью развития болезни.
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Из всех исследований было завершено лишь одно, часть находилась лишь на начальной стадии, и испытания на пациентах еще не проводились.
Aemps разрешило завершить уже начатые испытания на пациентах в качестве профилактики и с небольшими симптомами заболевания, поскольку "нет окончательных данных обо всех комбинациях лечения с использованием гидроксихлорохина, лечении легких пациентов, которые не были госпитализированы и/или его использовании в профилактических целях".
Полностью закрывается исследование, если пациенты, которые должны были принять в них участие, по своим характеристикам не отличаются от тех, которые были привлечены к исследованию в Великобритании. Продолжение исследований возможно только для тех случаев, если будет доказано, что пациенты и курс терапии отличаются от проводимых ранее. AEMPS рекомендует использовать гидроксихлорохин только в тех клинических испытаниях, которые могут дать дополнительную информацию.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19. В начале июня оксфордские ученые заявили, что не нашли подтверждений, что препарат может помогать при лечении. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%. Национальные институты здравоохранения США (NIH) также решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияСШАИспанияОбщество
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