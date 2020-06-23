В Испании власти опасаются открывать ночные клубы до 2021 года

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ночные клубы на Мальорке, Менорке и Ибице могут остаться закрытыми до 2021 года, если не будет найдена вакцина против коронавируса, Ночные клубы на Мальорке, Менорке и Ибице могут остаться закрытыми до 2021 года, если не будет найдена вакцина против коронавируса, сообщает The Sun.

С 21 июня иностранные туристы могут посещать испанские острова. Но власти считают, что ночным заведениям придется держать свои двери закрытыми либо до конца года, либо даже до момента изобретения вакцины против COVID-19. Чиновники говорят, что не могут открыть их из-за возможного риска для здоровья посетителей и сложности контроля над толпой.

Президент ассоциация развлекательных заведений Балеарских островов Хесус Санчес говорит, что ему сообщил о продолжающемся запрете министр туризма региона Яго Негеруэла.

Владельцы клубов настаивают на проведении эксперимента, при котором на десять дней будут открыты заведения, готовые сократить число посетителей до 33 процентов от обычного, запретить танцы и следить за соблюдением туристами социальной дистанции и ношением масок. Кроме того, все клиенты оставят данные о себе, чтобы спустя время можно было убедиться в том, что они здоровы.

Такой эксперимент может быть проведен уже в конце июня. Если зараженных не будет, то вместимость заведений может быть увеличена, а танцы снова разрешены.