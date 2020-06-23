https://ria.ru/20200623/1573369472.html
В Испании власти опасаются открывать ночные клубы до 2021 года
Ночные клубы на Мальорке, Менорке и Ибице могут остаться закрытыми до 2021 года, если не будет найдена вакцина против коронавируса, сообщает The Sun. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:39
2020-06-23T16:39
туризм
коронавирус covid-19
майорка
туризм
ибица
новости - туризм
испания
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, майорка, туризм, ибица, новости - туризм, испания
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Ночные клубы на Мальорке, Менорке и Ибице могут остаться закрытыми до 2021 года, если не будет найдена вакцина против коронавируса, сообщает
The Sun.
С 21 июня иностранные туристы могут посещать испанские острова. Но власти считают, что ночным заведениям придется держать свои двери закрытыми либо до конца года, либо даже до момента изобретения вакцины против COVID-19. Чиновники говорят, что не могут открыть их из-за возможного риска для здоровья посетителей и сложности контроля над толпой.
Президент ассоциация развлекательных заведений Балеарских островов Хесус Санчес говорит, что ему сообщил о продолжающемся запрете министр туризма региона Яго Негеруэла.
Владельцы клубов настаивают на проведении эксперимента, при котором на десять дней будут открыты заведения, готовые сократить число посетителей до 33 процентов от обычного, запретить танцы и следить за соблюдением туристами социальной дистанции и ношением масок. Кроме того, все клиенты оставят данные о себе, чтобы спустя время можно было убедиться в том, что они здоровы.
Такой эксперимент может быть проведен уже в конце июня. Если зараженных не будет, то вместимость заведений может быть увеличена, а танцы снова разрешены.
Предложение бизнеса было передано правительству Испании.