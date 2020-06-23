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Туризм
https://ria.ru/20200623/1573369472.html
В Испании власти опасаются открывать ночные клубы до 2021 года
Ночные клубы на Мальорке, Менорке и Ибице могут остаться закрытыми до 2021 года, если не будет найдена вакцина против коронавируса, сообщает The Sun. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:39
туризм
коронавирус covid-19
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туризм
ибица
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, майорка, туризм, ибица, новости - туризм, испания

В Испании власти опасаются открывать ночные клубы до 2021 года

16:39 23.06.2020
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© Depositphotos / Santiago NunezБармен ночного клуба делает коктейль
Бармен ночного клуба делает коктейль
© Depositphotos / Santiago Nunez
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ночные клубы на Мальорке, Менорке и Ибице могут остаться закрытыми до 2021 года, если не будет найдена вакцина против коронавируса, сообщает The Sun.
С 21 июня иностранные туристы могут посещать испанские острова. Но власти считают, что ночным заведениям придется держать свои двери закрытыми либо до конца года, либо даже до момента изобретения вакцины против COVID-19. Чиновники говорят, что не могут открыть их из-за возможного риска для здоровья посетителей и сложности контроля над толпой.
Президент ассоциация развлекательных заведений Балеарских островов Хесус Санчес говорит, что ему сообщил о продолжающемся запрете министр туризма региона Яго Негеруэла.
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Владельцы клубов настаивают на проведении эксперимента, при котором на десять дней будут открыты заведения, готовые сократить число посетителей до 33 процентов от обычного, запретить танцы и следить за соблюдением туристами социальной дистанции и ношением масок. Кроме того, все клиенты оставят данные о себе, чтобы спустя время можно было убедиться в том, что они здоровы.
Такой эксперимент может быть проведен уже в конце июня. Если зараженных не будет, то вместимость заведений может быть увеличена, а танцы снова разрешены.
Предложение бизнеса было передано правительству Испании.
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ТуризмКоронавирус COVID-19МайоркаТуризмИбицаНовости - ТуризмИспания
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