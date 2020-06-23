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Распространение нового коронавируса
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Вице-спикер парламента Армении Энфиаджян заболел COVID-19
Заместитель председателя Национального собрания (парламента) от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что сдал тест на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:21
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус covid-19, процветающая армения, армения, в мире

Вице-спикер парламента Армении Энфиаджян заболел COVID-19

15:21 23.06.2020
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© Sputnik / Aram Nersesyan Вице-спикер парламента Армении Ваге Энфиаджян
Вице-спикер парламента Армении Ваге Энфиаджян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Вице-спикер парламента Армении Ваге Энфиаджян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Национального собрания (парламента) от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
"Уважаемые соотечественники, я сдал тест на COVID-19. Только что узнал, что результат теста положительный. Должен отметить, что мое самочувствие хорошее, в данный момент никаких беспокоящих жалоб нет. Будьте здоровы", - написал Энфиаджян в Facebook.
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Он стал первым депутатом парламента Армении, у которого выявили коронавирус.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на вторник, выявлены 21006 случаев заражения, 10144 пациента вылечились, 372 скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Процветающая АрменияАрменияВ мире
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