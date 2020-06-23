Вице-спикер парламента Армении Энфиаджян заболел COVID-19

"Уважаемые соотечественники, я сдал тест на COVID-19. Только что узнал, что результат теста положительный. Должен отметить, что мое самочувствие хорошее, в данный момент никаких беспокоящих жалоб нет. Будьте здоровы", - написал Энфиаджян в Facebook.