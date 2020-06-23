Вице-спикер парламента Армении Энфиаджян заболел COVID-19

ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Национального собрания (парламента) от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
"Уважаемые соотечественники, я сдал тест на COVID-19. Только что узнал, что результат теста положительный. Должен отметить, что мое самочувствие хорошее, в данный момент никаких беспокоящих жалоб нет. Будьте здоровы", - написал Энфиаджян в Facebook.
Он стал первым депутатом парламента Армении, у которого выявили коронавирус.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на вторник, выявлены 21006 случаев заражения, 10144 пациента вылечились, 372 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.