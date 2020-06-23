Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17

"Решение по этому расследованию, объявленному в октябре 2019 года, было принятом правительством/парламентом Нидерландов. Оно отделено от уголовного расследования и процесса (по MH17 - ред.), который мы как прокуратура проводим... Важно знать, что это не судебное расследование, а расследование фактов и не имеет ничего общего с уголовным делом", - сказала пресс-секретарь.