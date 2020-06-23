В Липецкой области вылечились от COVID-19 более двух тысяч пациентов

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. После коронавирусной инфекции в После коронавирусной инфекции в Липецкой области выздоровели более 2 тысяч человек из почти 3,5 тысячи заболевших, сообщает администрация региона.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 3487 случаев новой коронавирусной инфекции, скончались 13 пациентов, в том числе два медработника.

"За сутки в регионе 118 человек выздоровело от СOVID-19. Всего на территории Липецкой области 2091 человек выздоровел", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 мск вторника в больницах находятся 284 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 635 человек с подозрением на выделение вируса. Наблюдаются на дому 1099 пациентов с легкой формой COVID-19.