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В Липецкой области вылечились от COVID-19 более двух тысяч пациентов
После коронавирусной инфекции в Липецкой области выздоровели более 2 тысяч человек из почти 3,5 тысячи заболевших, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:20
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здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, липецкая область

В Липецкой области вылечились от COVID-19 более двух тысяч пациентов

15:20 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. После коронавирусной инфекции в Липецкой области выздоровели более 2 тысяч человек из почти 3,5 тысячи заболевших, сообщает администрация региона.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 3487 случаев новой коронавирусной инфекции, скончались 13 пациентов, в том числе два медработника.
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"За сутки в регионе 118 человек выздоровело от СOVID-19. Всего на территории Липецкой области 2091 человек выздоровел", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14.00 мск вторника в больницах находятся 284 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 635 человек с подозрением на выделение вируса. Наблюдаются на дому 1099 пациентов с легкой формой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛипецкая область
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