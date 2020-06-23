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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Более миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании
Более одного миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании, порядка 90 тысяч заявлений на участие было отклонено, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:18
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Более миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании

15:18 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУрны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одного миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании, порядка 90 тысяч заявлений на участие было отклонено, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.
Он напомнил, что всего было подано более 1,2 миллиона заявлений на электронное голосование. Заявление подавали жители Москвы и Нижегородской области.
"Всего в реестр избирателей было включено чуть более 1 миллиона 190 тысяч граждан, при этом почти 140 тысяч - это Нижегородская область и 1 миллион 51 тысяча - это жители Москвы. Они смогут принять участие с 25 по 30 число в электронном голосовании", - сообщил Костырко.
По его словам, всего было отклонено порядка 90 тысяч заявлений. Одной из причин для отказа в регистрации стала подача заявлений одновременно с двух порталов - госуслуг и через мос.ру.
Электронное голосование
22 июня, 17:23Голосование по поправкам в Конституцию
Хранители ключа шифрования электронного голосования получили свои части
"С этим же связана ещё небольшая по количеству отказов причина - есть кабинеты, которые, видимо, раньше заводились на семью и заводились на один телефон... Мы оставили то заявление, которое было подано последним по времени", - отметил он.
Костырко добавил, что порядка 13 тысяч заявлений было отклонено, из-за того, что данные пользователя были скомпрометированы и попали в "базу на продажу".
Последняя по численности причина отклонений - это отзыв самих граждан: 7,7 тысячи заявлений было отозвано самими гражданами.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
19 июня, 20:23Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве завершилось тестирование системы для электронного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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