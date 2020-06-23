Более миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании

Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одного миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании, порядка 90 тысяч заявлений на участие было отклонено, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Более одного миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании, порядка 90 тысяч заявлений на участие было отклонено, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Он напомнил, что всего было подано более 1,2 миллиона заявлений на электронное голосование. Заявление подавали жители Москвы и Нижегородской области

"Всего в реестр избирателей было включено чуть более 1 миллиона 190 тысяч граждан, при этом почти 140 тысяч - это Нижегородская область и 1 миллион 51 тысяча - это жители Москвы. Они смогут принять участие с 25 по 30 число в электронном голосовании", - сообщил Костырко.

По его словам, всего было отклонено порядка 90 тысяч заявлений. Одной из причин для отказа в регистрации стала подача заявлений одновременно с двух порталов - госуслуг и через мос.ру.

"С этим же связана ещё небольшая по количеству отказов причина - есть кабинеты, которые, видимо, раньше заводились на семью и заводились на один телефон... Мы оставили то заявление, которое было подано последним по времени", - отметил он.

Костырко добавил, что порядка 13 тысяч заявлений было отклонено, из-за того, что данные пользователя были скомпрометированы и попали в "базу на продажу".

Последняя по численности причина отклонений - это отзыв самих граждан: 7,7 тысячи заявлений было отозвано самими гражданами.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.