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Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве
Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой вместе с супругой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:15
культура
ирина купченко
василий лановой
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общество
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ирина купченко, василий лановой, владимир путин, ссср, общество

Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве

15:15 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист СССР Василий Лановой. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит парад Победы в столице 24 июня, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель артиста Антонина Журавлева.
"Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит торжественное мероприятие парада Победы 24 июня в Москве", - сообщила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День военно-морского флота России.
Письма с фронта 75 лет спустя. Читает Василий Лановой, часть 1
2 мая, 12:2575 лет Победы - Радио Sputnik
Письма с фронта 75 лет спустя. Читает Василий ЛановойГолоса Войны. Письма с фронта 75 лет спустя. Специальный проект радио Sputnik. Из сборника "Письма с фронта", издательство "Книга", составитель Татьяна Василевская.
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КультураИрина КупченкоВасилий ЛановойВладимир ПутинСССРОбщество
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