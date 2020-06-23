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В Москве восстановили движение в тоннеле, где загорелась машина
Движение восстановили в московском тоннеле, где загорелась машина, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:14
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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москва, происшествия

В Москве восстановили движение в тоннеле, где загорелась машина

15:14 23.06.2020
342
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации возгорания автомобиля в тоннеле в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации возгорания автомобиля в тоннеле в Москве
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время ликвидации возгорания автомобиля в тоннеле в Москве
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение восстановили в московском тоннеле, где загорелась машина, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле, движение в сторону центра по проспекту Маршала Жукова было перекрыто.
"Движение в тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
Сотрудник пожарной части
5 марта, 08:28
На МКАД загорелась поливальная машина
200012
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