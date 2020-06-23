Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573368509.html
В НАО осудили пенсионера, избившего внука поленом
Суд в Ненецком автономном округе приговорил мужчину, который избил малолетнего внука поленом за то, что тот ушел в тундру без разрешения с мобильным телефоном,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:12
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://ria.ru/20200602/1572321752.html
https://ria.ru/20200421/1570330905.html
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_eb44e811fd69a30989f870b62db5b81a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_803:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_7a37781efd5c721abea1f6b6069ae35d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ненецкий автономный округ, нарьян-мар, происшествия

В НАО осудили пенсионера, избившего внука поленом

15:12 23.06.2020
221
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости. Суд в Ненецком автономном округе приговорил мужчину, который избил малолетнего внука поленом за то, что тот ушел в тундру без разрешения с мобильным телефоном, к 4,5 года колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствием и судом установлено, что 8 марта в чуме, расположенном у реки Томарка в 10 километрах от города Нарьян-Мара, осужденный на почве личной неприязни к восьмилетнему двоюродному внуку, который без разрешения ушел гулять и взял с собой мобильный телефон, оставленный его родителями для связи, нанес ребенку удар деревянным поленом по голове, причинив тяжкий вред здоровью.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
2 июня, 00:53
Обвиняемый в госизмене приморский пенсионер месяц держит голодовку в СИЗО
"В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что родители привезли к нему в чум внука и попросили присмотреть за ним. Он ушел на заготовку дров, а мальчик без разрешения взял единственный мобильный телефон, покинул чум и ушел в тундру", - говорится в сообщении.
Когда ребенок вернулся и сообщил, что потерял телефон, он в порыве гнева ударил его поленом по голове. В содеянном мужчина раскаялся. В ходе судебного разбирательства он также признал свою вину.
"Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - пояснили в ведомстве.
Дом жителя Новосибирской области, в котором были обнаружены человеческие останки
21 апреля, 09:22
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
210540
Обсудить 0
Ненецкий автономный округНарьян-МарПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии завершили расследование убийства четырех членов семьи
Сотрудники МЧС во время ликвидации возгорания автомобиля в тоннеле в Москве
В Москве восстановили движение в тоннеле, где загорелась машина
Статуя Фемиды
Житель Волгоградской области получил 17,5 лет тюрьмы за убийство женщины
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Народный артист СССР Василий Лановой
Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело
Копия картины Непорочное зачатие испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо до и после реставрации. Стоп-кадр видео
Реставратор испортил лицо Девы Марии на копии знаменитой картины Мурильо
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Суд отказался смягчить домашний арест Майкла Калви
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Автомобиль скорой помощи в Москве
СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
Ребенок
Источник рассказал о женщинах, обнаруженных в квартире с детьми в Москве
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Лента новостейМолния