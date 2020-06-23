В НАО осудили пенсионера, избившего внука поленом

МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости. Суд в Ненецком автономном округе приговорил мужчину, который избил малолетнего внука поленом за то, что тот ушел в тундру без разрешения с мобильным телефоном, к 4,5 года колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.

Следствием и судом установлено, что 8 марта в чуме, расположенном у реки Томарка в 10 километрах от города Нарьян-Мара , осужденный на почве личной неприязни к восьмилетнему двоюродному внуку, который без разрешения ушел гулять и взял с собой мобильный телефон, оставленный его родителями для связи, нанес ребенку удар деревянным поленом по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

"В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что родители привезли к нему в чум внука и попросили присмотреть за ним. Он ушел на заготовку дров, а мальчик без разрешения взял единственный мобильный телефон, покинул чум и ушел в тундру", - говорится в сообщении.

Когда ребенок вернулся и сообщил, что потерял телефон, он в порыве гнева ударил его поленом по голове. В содеянном мужчина раскаялся. В ходе судебного разбирательства он также признал свою вину.