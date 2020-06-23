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Египет с 27 июня снимет большинство введенных из-за COVID-19 ограничений
Египетские власти приняли решение возобновить с субботы работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров при условии... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:11
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Египет с 27 июня снимет большинство введенных из-за COVID-19 ограничений

15:12 23.06.2020 (обновлено: 17:11 23.06.2020)
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на площади Тахрир в Каире
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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КАИР, 23 июн - РИА Новости. Египетские власти приняли решение возобновить с субботы работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей, также откроются религиозные учреждения, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Мустафа Мадбули.
В ходе своего выступления премьер отметил, что северные провинции Каир, Гиза и Кальюбия вызывают наибольшее беспокойство из-за того, что порядка половины всех случаев коронавируса в стране зафиксированы именно там. При этом премьер заявил, что Египет успешно противодействовал коронавирусу, "благодаря осознанным шагам правительства".
"С 27 июня возобновляют работу кафе, рестораны, спортивные клубы. В кафе и ресторанах будет разрешено находиться максимум 25% от обычного числа посетителей: если кафе рассчитано на 100 клиентов, то одновременно там могут быть только 25 человек", - заявил Мадбули.
Он подчеркнул, что таковы правила на время первого этапа мер по постепенному возобновлению экономической деятельности, позже власти оценят ситуацию и могут разрешить увеличить число клиентов в заведении.
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При этом в кафе и ресторанах остается в силе запрет на курение кальянов, так как, по словам премьера, это "один из факторов передачи заболевания".
Также с 27 июня возобновляется работа театров и кинотеатров, с тем же условием - не более 25% от максимальной вместимости учреждений.
Власти приняли решение открыть мечети и христианские храмы для верующих для совершения ежедневных ритуалов, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан пока не возобновляются, отметил Мадбули.
Магазины теперь будут закрываться в 21.00 (22.00 мск), сообщил премьер, а кафе - в 22.00 (23.00 мск). Общественный транспорт теперь не будет работать с полуночи до 04.00 - ранее в связи с комендантским часом запрет на работу транспорта действовал с 20.00 до 04.00.
По словам египетского премьера, число сотрудников кафе, ресторанов и других подобных объектов превышает три с половиной миллиона человек.
Премьер подчеркнул, что несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.
По данным минздрава Египта на вечер понедельника, в стране зафиксированы 56,8 тысяч случаев коронавируса, из них выздоровели более 15 тысяч человек, погибли 2 278 человек. За сутки зафиксированы 1 576 новых случаев.
Как сообщил портал Youm7 со ссылкой на источники в правительстве, с субботы также полностью отменяется действовавший в стране с марта комендантский час.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаир (город)ЕгипетВ мире
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