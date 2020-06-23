https://ria.ru/20200623/1573368386.html
Одноклассники покажут Парады из 17 городов России
24 июня Одноклассники проведут трансляции из 17 городов России, в которых будет проходить Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:10
2020-06-23T15:10
одноклассники
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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одноклассники
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. 24 июня Одноклассники проведут трансляции из 17 городов России, в которых будет проходить Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Прямые эфиры будут проходить на специальной странице "Парад Победы",
где собраны трансляции из Белогорска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Уссурийска, Южно-Сахалинска.
Трансляция запланирована на 10:00 по местному времени для каждого города. Зрители могут поставить напоминание о начале трансляции и получить уведомление. Начиная с 22:00 по местному времени, пользователи также смогут увидеть онлайн-трансляцию салюта в своем городе.
Также 24 июня с раннего утра блогеры ОК будут вести эксклюзивный онлайн-стрим на Тверской улице в Москве. Они покажут пользователям военную технику, самолеты и вертолеты.