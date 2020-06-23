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Одноклассники покажут Парады из 17 городов России
24 июня Одноклассники проведут трансляции из 17 городов России, в которых будет проходить Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:10
одноклассники
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353
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60
одноклассники

Одноклассники покажут Парады из 17 городов России

15:10 23.06.2020
81
© РИА Новости / Михаил КиреевВоеннослужащие во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
© РИА Новости / Михаил Киреев
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. 24 июня Одноклассники проведут трансляции из 17 городов России, в которых будет проходить Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Прямые эфиры будут проходить на специальной странице "Парад Победы", где собраны трансляции из Белогорска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Уссурийска, Южно-Сахалинска.
Парад Победы — 2020
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Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
Трансляция запланирована на 10:00 по местному времени для каждого города. Зрители могут поставить напоминание о начале трансляции и получить уведомление. Начиная с 22:00 по местному времени, пользователи также смогут увидеть онлайн-трансляцию салюта в своем городе.
Также 24 июня с раннего утра блогеры ОК будут вести эксклюзивный онлайн-стрим на Тверской улице в Москве. Они покажут пользователям военную технику, самолеты и вертолеты.
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