Одноклассники покажут Парады из 17 городов России

Военнослужащие во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. 24 июня Одноклассники проведут трансляции из 17 городов России, в которых будет проходить Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Прямые эфиры будут проходить на специальной странице "Парад Победы", где собраны трансляции из Белогорска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Уссурийска, Южно-Сахалинска.

Трансляция запланирована на 10:00 по местному времени для каждого города. Зрители могут поставить напоминание о начале трансляции и получить уведомление. Начиная с 22:00 по местному времени, пользователи также смогут увидеть онлайн-трансляцию салюта в своем городе.