Путин подписал закон о системе контроля за оборотом драгметаллов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данная система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.

Информацию в систему в обязательном порядке должны представлять федеральные ведомства, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате. Ранее, говоря о федеральных органах, которые будут представлять информацию в систему, член комитет Госдумы по природным ресурсам Сергей Крючек называл Росфинмониторинг , Федеральную пробирную палату, ФНС и ФТС России.

Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство, а ее оператором будет выступать уполномоченный федеральный орган, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора. Правительство по согласованию с ЦБ будет устанавливать требования к средствам идентификации драгоценных металлов и камней, способам их формирования и нанесения.

Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий законом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства независимо от их массы. Сейчас добровольный порядок предусмотрен лишь для таких изделий массой не более трех граммов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.