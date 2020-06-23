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Путин подписал закон о системе контроля за оборотом драгметаллов
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:08
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Путин подписал закон о системе контроля за оборотом драгметаллов

15:08 23.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данная система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.
Информацию в систему в обязательном порядке должны представлять федеральные ведомства, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, состоящие на спецучете в Федеральной пробирной палате. Ранее, говоря о федеральных органах, которые будут представлять информацию в систему, член комитет Госдумы по природным ресурсам Сергей Крючек называл Росфинмониторинг, Федеральную пробирную палату, ФНС и ФТС России.
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Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство, а ее оператором будет выступать уполномоченный федеральный орган, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора. Правительство по согласованию с ЦБ будет устанавливать требования к средствам идентификации драгоценных металлов и камней, способам их формирования и нанесения.
Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий законом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства независимо от их массы. Сейчас добровольный порядок предусмотрен лишь для таких изделий массой не более трех граммов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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В России с 1 июня до 1 ноября 2018 года был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. В рамках эксперимента АО "Гознак" на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота. По его результатам кабмин поручил Минфину обеспечить доработку этой системы с учетом предложений участников эксперимента.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
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