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Китай предложил Индии и России создать "коридоры" для передвижения людей
Министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с главами МИД России и Индии предложил рассмотреть возможность создания "экспресс-коридоров" для... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ван и (политик)
мид кнр
китай
индия
в мире
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коронавирус covid-19, россия, ван и (политик), мид кнр, китай, индия, в мире

Китай предложил Индии и России создать "коридоры" для передвижения людей

15:07 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с главами МИД России и Индии предложил рассмотреть возможность создания "экспресс-коридоров" для передвижения людей и "зеленых коридоров" для передвижения грузов в условиях эпидемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
МИД Китая с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Китая начали создавать с другими странами "экспресс-коридоры", который предполагают взаимный доступ определенных категорий граждан и менее жесткие правила карантина.
"Ван И предложил изучить возможность создания совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, создания "экспресс-коридоров" для передвижения людей и "зеленых-коридоров" для передвижения грузов", - говорится в заявлении.
Кроме того, китайский министр также призвал индийскую и российскую сторону расширить сотрудничество в борьбе с COVID-19, развернуть сотрудничество в обмене информацией, а также разработке лекарств и вакцины, продолжать и дальше принимать эффективные меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан, находящихся на территории друг друга.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВан И (политик)МИД КНРКитайИндияВ мире
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