Китай предложил Индии и России создать "коридоры" для передвижения людей

"Ван И предложил изучить возможность создания совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, создания "экспресс-коридоров" для передвижения людей и "зеленых-коридоров" для передвижения грузов", - говорится в заявлении.

Кроме того, китайский министр также призвал индийскую и российскую сторону расширить сотрудничество в борьбе с COVID-19, развернуть сотрудничество в обмене информацией, а также разработке лекарств и вакцины, продолжать и дальше принимать эффективные меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан, находящихся на территории друг друга.