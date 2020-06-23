В Якутии завершили расследование убийства четырех членов семьи

ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Расследование убийства четырех членов семьи, в том числе двух малолетних детей, и посягательство на жизнь полицейского завершено, сообщает и. о. старшего помощника руководителя СУСК России по республике Анна Колесник.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве возбуждено следователями в Якутске, где 29 марта в жилом доме по улице 1-я База были обнаружены тела четырех человек, в том числе двух малолетних детей, "с признаками смерти криминального характера". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
Тридцать первого марта судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 мая.
Полицейский, задержавший подозреваемого, представлен министром МВД РС(Я) к государственной награде.
"Старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Якутска в совершении убийства семьи из четырех человек и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - рассказала Колесник.
Согласно материалам дела, пьяный мужчина пошел на убийство из-за того, что знакомая угрожала привлечь его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если тот не даст денег на адвоката для ее супруга. Вооружившись ножом, он явился к ней домой и убил эту женщину и всех членов семьи, в том числе престарелую мать и двух малолетних детей. После чего обвиняемый вернулся к себе домой и попытался скрыть следы преступления со своей одежды и обуви. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого в массовом убийстве. В ходе задержания мужчина попытался убежать, выпрыгнув в окно. Он нанес полицейскому не менее трех ударов ножом и ранил его в левую руку.
Действия обвиняемого квалифицированы по признакам умышленного убийства четырех человек с целью скрыть другое преступление и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. "Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - заключила Колесник.