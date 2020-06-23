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В Якутии завершили расследование убийства четырех членов семьи
Расследование убийства четырех членов семьи, в том числе двух малолетних детей, и посягательство на жизнь полицейского завершено, сообщает и. о. старшего... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:06
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
якутск
происшествия
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, якутск, происшествия

В Якутии завершили расследование убийства четырех членов семьи

15:06 23.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Расследование убийства четырех членов семьи, в том числе двух малолетних детей, и посягательство на жизнь полицейского завершено, сообщает и. о. старшего помощника руководителя СУСК России по республике Анна Колесник.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве возбуждено следователями в Якутске, где 29 марта в жилом доме по улице 1-я База были обнаружены тела четырех человек, в том числе двух малолетних детей, "с признаками смерти криминального характера". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Полицейский, задержавший подозреваемого, представлен министром МВД РС(Я) к государственной награде.
"Старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Якутска в совершении убийства семьи из четырех человек и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - рассказала Колесник.
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27 апреля, 16:47
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Согласно материалам дела, пьяный мужчина пошел на убийство из-за того, что знакомая угрожала привлечь его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если тот не даст денег на адвоката для ее супруга. Вооружившись ножом, он явился к ней домой и убил эту женщину и всех членов семьи, в том числе престарелую мать и двух малолетних детей. После чего обвиняемый вернулся к себе домой и попытался скрыть следы преступления со своей одежды и обуви. В этот же день полицейские установили личность подозреваемого в массовом убийстве. В ходе задержания мужчина попытался убежать, выпрыгнув в окно. Он нанес полицейскому не менее трех ударов ножом и ранил его в левую руку.
Действия обвиняемого квалифицированы по признакам умышленного убийства четырех человек с целью скрыть другое преступление и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. "Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - заключила Колесник.
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Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЯкутскПроисшествия
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