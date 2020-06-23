Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

Отмечается, что мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приемом от имени президента России для глав иностранных государств.

Кроме того, в среду Путин вручит госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.