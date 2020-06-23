МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого июня в Москве на Красной площади президент России – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приемом от имени президента России для глав иностранных государств.
Кроме того, в среду Путин вручит госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.