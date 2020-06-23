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Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:51
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество

Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

15:04 23.06.2020 (обновлено: 15:51 23.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого июня в Москве на Красной площади президент России – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приемом от имени президента России для глав иностранных государств.
Кроме того, в среду Путин вручит госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВладимир ПутинОбщество
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