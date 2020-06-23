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Вологодская область
https://ria.ru/20200623/1573367749.html
Более половины многодетных вологодских семей обеспечены соцподдержкой
Более половины многодетных семей - 54,5% - на сегодняшний день обеспечены социальной поддержкой в виде бесплатного земельного участка для строительства дома,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:04
вологодская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

Более половины многодетных вологодских семей обеспечены соцподдержкой

15:04 23.06.2020
23
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. Более половины многодетных семей - 54,5% - на сегодняшний день обеспечены социальной поддержкой в виде бесплатного земельного участка для строительства дома, треть выбрала денежную выплату вместо земельного надела, сообщил на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора Вологодчины Эдуард Зайнак.
Денежный сертификат в размере 223,4 тысяч рублей выдают в регионе с января 2019 года, если многодетная семья выбирает денежную выплату. Этот проект региона, получивший название "Земельный сертификат", внесен Минстроем РФ в число лучших практик регионов по обеспечению многодетных граждан мерами социальной поддержки.
Приоритеты многодетных семей в получении земли или сертификатов неравномерны на территории области, пояснил Зайнак.
"На отдельных территориях преобладает желание заявителей получить землю, а не деньги. Например, в Шекснинском районе на 38 сертификатов нашлось только 13 желающих, а 39 семей от них отказались. В то же время в других районах готовы к освоению дополнительных финансовых средств на сертификаты", - сказал Зайнак.
Город Вологда
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На сегодняшний день не получили меры поддержки в виде бесплатной земли либо выплаты 7,6 тысяч многодетных граждан, из них 5,5 тысяч человек желают получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
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Вологодская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
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