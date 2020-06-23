Более половины многодетных вологодских семей обеспечены соцподдержкой

ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. Более половины многодетных семей - 54,5% - на сегодняшний день обеспечены социальной поддержкой в виде бесплатного земельного участка для строительства дома, треть выбрала денежную выплату вместо земельного надела, сообщил на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора Вологодчины Эдуард Зайнак.

Денежный сертификат в размере 223,4 тысяч рублей выдают в регионе с января 2019 года, если многодетная семья выбирает денежную выплату. Этот проект региона, получивший название "Земельный сертификат", внесен Минстроем РФ в число лучших практик регионов по обеспечению многодетных граждан мерами социальной поддержки.

Приоритеты многодетных семей в получении земли или сертификатов неравномерны на территории области, пояснил Зайнак.

"На отдельных территориях преобладает желание заявителей получить землю, а не деньги. Например, в Шекснинском районе на 38 сертификатов нашлось только 13 желающих, а 39 семей от них отказались. В то же время в других районах готовы к освоению дополнительных финансовых средств на сертификаты", - сказал Зайнак.