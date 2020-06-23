Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573367692.html
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Очевидцам аварии на Садовом кольце не стоило самостоятельно помогать Сергею Захарову, заявил Пятому каналу адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:59
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_29d4cbdaac75c5e86af76bbcfd2d0bbc.jpg
https://ria.ru/20200623/1573366750.html
https://ria.ru/20200623/1573344826.html
Циничный хам.
142
Никому вроде не хамил он. Наоборот в его адрес тут такое пишут. Даже прямые оскорбления
94
36
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_29d4cbdaac75c5e86af76bbcfd2d0bbc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_013ce958ae5b4f54c0494b968aac0dbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_160:0:1116:956_1400x0_80_0_0_4b7b46b28f51024480c238b83af37489.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова

15:03 23.06.2020 (обновлено: 15:59 23.06.2020)
22833
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Очевидцам аварии на Садовом кольце не стоило самостоятельно помогать Сергею Захарову, заявил Пятому каналу адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
Он напомнил, что после столкновения Lada сильно деформировалась.
Народный артист РФ Александр Домогаров
Вчера, 14:48
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
"Нельзя было вытаскивать из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи", — сказал юрист.
Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов
Вчера, 10:34
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера
318820111384
Обсудить 36
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Циничный хам.
23 июня, 15:07
Арсений Новиков
125000017
Никому вроде не хамил он. Наоборот в его адрес тут такое пишут. Даже прямые оскорбления
23 июня, 15:27
и.игорь .
20020072
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Автомобиль скорой помощи в Москве
СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
Планшет с трансляцией телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Владимир Путин обратился к россиянам
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Адвокат Захаровых объяснил их желание довести дело с Ефремовым до конца
Члены Ливийской национальной армии в городе Бенгази
Принуждение к миру. Еще одна страна готова воевать в Ливии
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова назвала развод Харламова и Асмус "хайпом"
Мужчина покупает билет на автобус на автовокзале
Рассредоточься. Ученые назвали самую эффективную защиту от коронавируса
Вице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло
Умер экс-сенатор Евгений Тарло
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Что скрывается за ненавистью к Путину и Трампу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния