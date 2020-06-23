https://ria.ru/20200623/1573367692.html
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Очевидцам аварии на Садовом кольце не стоило самостоятельно помогать Сергею Захарову, заявил Пятому каналу адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:03
2020-06-23T15:59
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573366750.html
https://ria.ru/20200623/1573344826.html
Арсений Новиков
Циничный хам.
142
игорь .
Никому вроде не хамил он. Наоборот в его адрес тут такое пишут. Даже прямые оскорбления
94
36
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_29d4cbdaac75c5e86af76bbcfd2d0bbc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия