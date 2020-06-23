Перспективы и прогнозы голосования по поправкам обсудили специалисты ЭИСИ

Рекламная тумба с информацией об общероссийском голосовании за принятие поправок в Конституцию РФ на проспекте Мира в центре Красноярска

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты поделились оценками готовности к голосованию по поправкам в Конституцию и мер защиты свободы волеизъявления граждан в рамках круглого стола, который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Как отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ранее порядка 68% опрошенных заявляли желание принимать участие в голосовании и 49% отвечали, что примут участие с высокой степенью вероятности.

Согласно вчерашнему опросу, уже 71% заявляет о готовности голосовать и до 54% россиян заявляют, что с высокой степенью вероятности будут голосовать. Таким образом, мы видим, что процесс мобилизации идет, и, видимо, он будет продолжаться в дальнейшем", – отметил Мамонов.

По его словам, эти показатели растут в связи с повышающейся информированностью населения и возможностью досрочного голосования с 25 июня.

В качестве показателя можно привести пример, что при открытом вопросе люди самостоятельно называют дату голосования", – подчеркнул он.

В части голосования за внесение поправок, по оценке специалиста, проголосуют от 67% до 71% россиян. Против – от 28% до 32% и около 1% россиян испортят бюллетень, придя на избирательные участки.