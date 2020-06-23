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Перспективы и прогнозы голосования по поправкам обсудили специалисты ЭИСИ
Специалисты поделились оценками готовности к голосованию по поправкам в Конституцию и мер защиты свободы волеизъявления граждан в рамках круглого стола, который РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:01
2020-06-23T15:01
михаил мамонов
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вциом
константин костин
общество
политика
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РИА Новости
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михаил мамонов, фонд развития гражданского общества, вциом, константин костин, общество, политика
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты поделились оценками готовности к голосованию по поправкам в Конституцию и мер защиты свободы волеизъявления граждан в рамках круглого стола, который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
Как отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ранее порядка 68% опрошенных заявляли желание принимать участие в голосовании и 49% отвечали, что примут участие с высокой степенью вероятности.
Согласно вчерашнему опросу, уже 71% заявляет о готовности голосовать и до 54% россиян заявляют, что с высокой степенью вероятности будут голосовать. Таким образом, мы видим, что процесс мобилизации идет, и, видимо, он будет продолжаться в дальнейшем", – отметил Мамонов.
По его словам, эти показатели растут в связи с повышающейся информированностью населения и возможностью досрочного голосования с 25 июня.
В качестве показателя можно привести пример, что при открытом вопросе люди самостоятельно называют дату голосования", – подчеркнул он.
В части голосования за внесение поправок, по оценке специалиста, проголосуют от 67% до 71% россиян. Против – от 28% до 32% и около 1% россиян испортят бюллетень, придя на избирательные участки.
Как отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, данные, которые были представлены ВЦИОМом, довольно ожидаемы. Он также отметил, что тот факт, что многие жители мегаполисов сейчас находятся на дачах, повлияет на явку на голосование, однако граждане в целом крайне позитивно оценили возможность голосовать в течение нескольких дней и удаленно.