Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19

Ранее Ройзман сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что заболел коронавирусом. Позже он сказал РИА Новости, что его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом, но отметил, что состояние его "замечательное", "симптомов ноль".