https://ria.ru/20200623/1573367509.html
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выписан из больницы, где он лечился от коронавируса. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:59
2020-06-23T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евгений ройзман
свердловская область
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свердловская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евгений ройзман, свердловская область