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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выписан из больницы, где он лечился от коронавируса. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евгений ройзман
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евгений ройзман, свердловская область

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19

14:59 23.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Евгений Ройзман. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выписан из больницы, где он лечился от коронавируса.
Ранее Ройзман сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что заболел коронавирусом. Позже он сказал РИА Новости, что его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом, но отметил, что состояние его "замечательное", "симптомов ноль".
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"Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить", - написал экс-мэр на своей странице в Twitter.
По последним данным, в Свердловской области зафиксировано 1311 случаев коронавирусной инфекции, 75 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений РойзманСвердловская область
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