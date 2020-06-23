https://ria.ru/20200623/1573367476.html
Комиссар СЕ по правам человека надеется в скором времени посетить Россию
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович надеется в скором времени посетить Россию. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:59
2020-06-23T14:59
дунья миятович
татьяна москалькова
европа
в мире
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европа
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дунья миятович, татьяна москалькова, европа, в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Комиссар Совета Европы
по правам человека Дуня Миятович
надеется в скором времени посетить Россию.
В ходе встречи в режиме видеоконференции с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
она сказала: "Я надеюсь, что мой визит состоится очень скоро".
Миятович не назвала точную дату. "Все зависит от ситуации с эпидемиологической точки: все улучшится, тогда, конечно, визит состоится", - подчеркнула она.
Комиссар выразила благодарность российской стороне за то, что та согласилась на такой визит.
В свою очередь Москалькова выразила надежду на то, что осенью им удастся увидеться.
Комиссар в ходе беседы затронула две важные, по ее мнению, темы. Первая касалась положения заключённых в условиях коронавируса. Она напомнила, что ещё в апреле обращала внимание стран Совета Европы на это.
"Проблема перенаселенности тюрем влияет на состояние здоровья людей. Нужны особенные правила. Особенно защита уязвимых заключённых", - указала Миятович.
"Важно, чтобы больные заключённые не содержались со здоровыми, чтобы исключить возможность распространения (инфекции)", - добавила она.
Вторая тема, поднятая комиссаром, касалась, проблемы домашнего насилия. "Уровень высок во всех странах Совета Европы, необходимо больше сделать в этом направлении", - сказала Миятович, добавив, что "омбудсмены должны этим заниматься". Комиссар указала, что коронавирус ухудшил ситуацию с домашним насилием.
Она выразила заинтересованность ходом обсуждения законопроекта о домашнем насилии в России.