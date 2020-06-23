Комиссар СЕ по правам человека надеется в скором времени посетить Россию

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комиссар Совета Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович надеется в скором времени посетить Россию.

В ходе встречи в режиме видеоконференции с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой она сказала: "Я надеюсь, что мой визит состоится очень скоро".

Миятович не назвала точную дату. "Все зависит от ситуации с эпидемиологической точки: все улучшится, тогда, конечно, визит состоится", - подчеркнула она.

Комиссар выразила благодарность российской стороне за то, что та согласилась на такой визит.

В свою очередь Москалькова выразила надежду на то, что осенью им удастся увидеться.

Комиссар в ходе беседы затронула две важные, по ее мнению, темы. Первая касалась положения заключённых в условиях коронавируса. Она напомнила, что ещё в апреле обращала внимание стран Совета Европы на это.

"Проблема перенаселенности тюрем влияет на состояние здоровья людей. Нужны особенные правила. Особенно защита уязвимых заключённых", - указала Миятович.

"Важно, чтобы больные заключённые не содержались со здоровыми, чтобы исключить возможность распространения (инфекции)", - добавила она.

Вторая тема, поднятая комиссаром, касалась, проблемы домашнего насилия. "Уровень высок во всех странах Совета Европы, необходимо больше сделать в этом направлении", - сказала Миятович, добавив, что "омбудсмены должны этим заниматься". Комиссар указала, что коронавирус ухудшил ситуацию с домашним насилием.