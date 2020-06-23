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ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоился поведением адвокатов, участвующих в деле актера Михаила Ефремова: они разглашают адвокатскую тайну и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:00
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, общество

ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова

14:56 23.06.2020 (обновлено: 16:00 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоился поведением адвокатов, участвующих в деле актера Михаила Ефремова: они разглашают адвокатскую тайну и используют его для саморекламы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.
ДТП произошло в центре Москве 8 июня: пьяный актер за рулем внедорожника врезался лоб в лоб с "Ладой", водитель которой впоследствии скончался. Потерпевших в уголовном деле представляет московский адвокат Александр Добровинский, Ефремова защищает Эльман Пашаев из Северной Осетии.
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"Эти адвокаты активно выступают в СМИ в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу", - сказано в заявлении Совета ФПА.
При этом они "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы".
Кроме того, по делу высказываются и другие адвокаты, публично дают рекомендации по защите или представлению интересов потерпевших.
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В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
В связи с этим Федеральная палата адвокатов напомнила, что традиции российской адвокатуры "несовместимы с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых", а адвокаты обязаны "вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения…, агрессии, розни и нетерпимости".
ФПА крайне редко выступает с публичными критическими заявлениями в адрес адвокатов. Как правило, они связаны с грубыми нарушениями адвокатской этики.
Последнее заявление было в 2018 году и связано с письмом нескольких адвокатов в Генпрокуратуру из-за сомнений в чистоте финансово-хозяйственной деятельности одной из региональных палат. Тогда Совет напомнил о принципах корпоративного самоуправления, отметив, что вмешательство сторонних ведомств может ограничить независимость адвокатуры.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФОбщество
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