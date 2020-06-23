ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федеральной палаты адвокатов ( Совет Федеральной палаты адвокатов ( ФПА ) обеспокоился поведением адвокатов, участвующих в деле актера Михаила Ефремова : они разглашают адвокатскую тайну и используют его для саморекламы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

ДТП произошло в центре Москве 8 июня: пьяный актер за рулем внедорожника врезался лоб в лоб с "Ладой", водитель которой впоследствии скончался. Потерпевших в уголовном деле представляет московский адвокат Александр Добровинский , Ефремова защищает Эльман Пашаев из Северной Осетии.

"Эти адвокаты активно выступают в СМИ в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу", - сказано в заявлении Совета ФПА.

При этом они "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы".

Кроме того, по делу высказываются и другие адвокаты, публично дают рекомендации по защите или представлению интересов потерпевших.

В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".

В связи с этим Федеральная палата адвокатов напомнила, что традиции российской адвокатуры "несовместимы с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых", а адвокаты обязаны "вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения…, агрессии, розни и нетерпимости".

ФПА крайне редко выступает с публичными критическими заявлениями в адрес адвокатов. Как правило, они связаны с грубыми нарушениями адвокатской этики.