ГД приняла во втором чтении проект о новых налоговых льготах в Арктике

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении новых льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ.

Законопроект входит в правительственный пакет, направленный на господдержку и стимулирование предпринимательской деятельности в Арктике

Законопроект обнуляет ставку налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет, при условии, что регион понижает свою часть ставки этого налога. Такие ставки будут применяться в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности в Арктической зоне, предусмотренной инвестиционным соглашением. Но для этого должен вестись раздельный учет доходов (расходов), полученных от этой и иной деятельности.

Также пониженные ставки налога на прибыль планируется применять ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов за год либо в совокупности за три предшествующих года.

Проект также устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим товары на экспорт, и услуг перевозки товаров морским транспортом для дальнейшего вывоза за пределы России.

В рамках второго чтения депутаты поддержали поправки о применении в 2021-2032 годах налогового вычета по НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых на новых участках недр в Арктической зоне. Под новыми понимаются участки, на которых степень выработанности запасов полезного ископаемого меньше или равна 0,001 на начало 2021 года, либо его запасы отсутствуют в госбалансе запасов на эту дату. Налоговый вычет не может превышать 50% суммы налога за соответствующий налоговый период.