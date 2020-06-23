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ГД во II чтении разрешила списать льготные кредиты на поддержку занятости
Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий списание льготных кредитов, выданных бизнесу по программе господдержки в связи с пандемией... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:53
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, экономика

ГД во II чтении разрешила списать льготные кредиты на поддержку занятости

14:53 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий списание льготных кредитов, выданных бизнесу по программе господдержки в связи с пандемией коронавируса.
Программа кредитов под 2% на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет 100% кредита и процентов в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90% своей нынешней штатной численности, и половину кредита - при сохранении 80% штата.
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Законопроект расширяет перечень случаев, в которых долги признаются безнадежными, то есть нереальными ко взысканию и подлежащими списанию, включив в него долги по кредитам, выданным в связи пандемией коронавируса на поддержку занятости.
К таким долгам предлагается отнести суммы прекращенных перед банком денежных обязательств по уплате задолженности по кредитам, предоставленным юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП) в 2020 году на возобновление деятельности или неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, и если в отношении кредитного договора в 2020-2021 годах предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном правительством.
Редакция первого чтения предусматривала лишь применение пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне на территориях Крыма и Севастополя. В рамках второго чтения депутаты поддержали дополнительные поправки, касающиеся признания соответствующих долгов безнадежными.
Третье чтение запланировано на 7 июля. В случае его принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения, касающиеся безнадежных долгов, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действовать до 1 января 2022 года.
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