Госдума приняла во втором чтении проект о господдержке бизнеса в Арктике

Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Он будет проводить мониторинг процессов взаимодействия между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране ее окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности деятельности ее органов управления. Состав совета утвердит Минвостокразвития.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 1 миллиона рублей (в первом чтении - не менее 10 миллионов). Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.