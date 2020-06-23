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В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения дома
Поисково-спасательные работы на месте обрушения многоэтажного дома в Киеве завершили, сообщила во вторник пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:52
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353
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арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире

В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения дома

14:52 23.06.2020
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© Фото : ДСНС УкраїниНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
© Фото : ДСНС України
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения многоэтажного дома в Киеве завершили, сообщила во вторник пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что пять человек погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по улице Соломии Крушельницкой 1/5 в столице завершили… По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией", - говорится в сообщении госслужбы по ЧС.
Взрыв газа в жилом доме в Киеве
Вчера, 10:30
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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