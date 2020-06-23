В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения дома

"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по улице Соломии Крушельницкой 1/5 в столице завершили… По оперативной информации, под завалами погибших больше нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией", - говорится в сообщении госслужбы по ЧС.