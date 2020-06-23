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Новости Подмосковья
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Свыше 500 предпринимателей воспользовались "горячей линией" Мособлгаза
Более 500 предпринимателей Московской области воспользовались горячей линией Мособлгаза для бизнеса с момента открытия, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

Свыше 500 предпринимателей воспользовались "горячей линией" Мособлгаза

14:49 23.06.2020
24
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон
CC0 / TeroVesalainen /
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 500 предпринимателей Московской области воспользовались горячей линией Мособлгаза для бизнеса с момента открытия, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
"Мособлгаз ведет открытый диалог с бизнесом Подмосковья. Уже более 5 лет мы организовываем очные встречи – круглые столы – для предпринимателей по вопросам газификации. С целью совершенствования сервиса в этом году мы внедрили горячую линию для персональной поддержки и консультации представителей подмосковного малого и среднего бизнеса", – приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.
По его словам по горячей линии предприниматели могут задать профильным специалистам вопросы, связанные с подключением объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья.
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