Свыше 500 предпринимателей воспользовались "горячей линией" Мособлгаза

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 500 предпринимателей Московской области воспользовались горячей линией Мособлгаза для бизнеса с момента открытия, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
"Мособлгаз ведет открытый диалог с бизнесом Подмосковья. Уже более 5 лет мы организовываем очные встречи – круглые столы – для предпринимателей по вопросам газификации. С целью совершенствования сервиса в этом году мы внедрили горячую линию для персональной поддержки и консультации представителей подмосковного малого и среднего бизнеса", – приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.
По его словам по горячей линии предприниматели могут задать профильным специалистам вопросы, связанные с подключением объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья.