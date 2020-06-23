Свыше 500 предпринимателей воспользовались "горячей линией" Мособлгаза

"Мособлгаз ведет открытый диалог с бизнесом Подмосковья. Уже более 5 лет мы организовываем очные встречи – круглые столы – для предпринимателей по вопросам газификации. С целью совершенствования сервиса в этом году мы внедрили горячую линию для персональной поддержки и консультации представителей подмосковного малого и среднего бизнеса", – приводятся слова генерального директора АО "Мособлгаз" Игоря Баранова.