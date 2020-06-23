https://ria.ru/20200623/1573366750.html
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
Актер Александр Домогаров заявил, что не желает давать интервью "Комсомольской правде" из-за того, что его "затравили народные массы". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:48
2020-06-23T16:10
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
александр домогаров
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573344826.html
strelok1304g
"Народные массы затравили"....ну что за народ мерзкий достался таким невыносимо прекрасным артистам???????
260
Evgeniy Domichev
кушайте полной ложкой товарищ. другого ты не заслужил.
231
40
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151567/15/1515671503_0:257:2731:1793_1400x0_80_0_0_01824fb264598ee6279089a8008d77f7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, александр домогаров, москва, происшествия