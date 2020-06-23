Следующее заседание по делу MH17 пройдет 26 июня

На заседаниях, которые прошли 22-23 июня, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова в лице адвокатов Баудевейна ван Эйка и Сабине тен Дуссхате изложила позицию по вопросам, которые ранее были затронуты прокуратурой Нидерландов, и озвучила ряд новых запросов.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.