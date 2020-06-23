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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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На Ямале увеличат число коек для лечения пациентов с коронавирусом
Число коек для лечения пациентов с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличится до 1435, сообщает во вторник пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:46
ямало-ненецкий автономный округ
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, ноябрьск, общество

На Ямале увеличат число коек для лечения пациентов с коронавирусом

14:46 23.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Число коек для лечения пациентов с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличится до 1435, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
"В округе еще увеличится число больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией – до 1435. Дополнительные койки уже развернули в Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в городской больнице города Губкинский будет также создано отделение для лечения COVID-19.
"Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией фиксируются в округе ежедневно. Вирус активно циркулирует в городах восточной части Ямала. Поэтому нам необходимо увеличивать число коек и создавать необходимый резерв. При этом вся экстренная медицинская помощь в регионе продолжает оказываться", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.
В Новом Уренгое создали 80 дополнительных коек. Их развернули на базе двух стационарных отделений центральной городской больницы. Сейчас в городе развернуто всего 611 мест для лечения коронавируса в условиях стационара, отмечает пресс-служба.
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В городе пока остается напряженной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Только за последние сутки там диагностировали 79 новых случаев заболевания с клиническими проявлениями, еще 109 - бессимптомных. Всего за время пандемии в городе заболели 1380 человек, выздоровели 251.
В Ноябрьске сейчас развернуто 358 коек в двух инфекционных госпиталях – СПИД-Центре и Центральной городской больнице. За выходные в городе оборудовали 32 новые койки на базе стационарных отделений ЦГБ. Еще 100 коек появится на площадях обсерватора в здании центра патриотического воспитания на этой неделе. Обсерватор, в котором раньше размещали контактных, переоборудован в инфекционный госпиталь для пациентов с легкими и средними формами заболевания, уточняют власти.
Всего за время пандемии в округе подтвержден 4271 случай COVID-19, 140 из них диагностированы за сутки (115 – в населенных пунктах округа, 25 – на месторождениях и производственных объектах).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойНоябрьскОбщество
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