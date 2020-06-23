https://ria.ru/20200623/1573366593.html
И.о. главы генштаба Алжира посетит парад Победы в Москве
Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха во вторник начал официальный визит в Москву, в ходе которого посетит парад Победы, сообщило... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:45
2020-06-23T14:45
75 лет великой победы
москва
алжир (республика)
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573354251.html
москва
алжир (республика)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алжир (республика), в мире