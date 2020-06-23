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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573366593.html
И.о. главы генштаба Алжира посетит парад Победы в Москве
Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха во вторник начал официальный визит в Москву, в ходе которого посетит парад Победы, сообщило... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:45
75 лет великой победы
москва
алжир (республика)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, алжир (республика), в мире

И.о. главы генштаба Алжира посетит парад Победы в Москве

14:45 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Архивное фото
КАИР, 23 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха во вторник начал официальный визит в Москву, в ходе которого посетит парад Победы, сообщило минобороны Алжира.
В столице 24 июня пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием станет парад Победы.
"И.о. главы генштаба народной алжирской армии Саид Шенгриха начал 23 июня визит в Москву по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы посетить официальные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - сообщается на сайте МО Алжира.
Ведомство отмечает, что визит станет возможностью обсудить ряд взаимно важных для Алжира и РФ вопросов, и подчеркивает дружеские отношения между странами.
Парад Победы в Москве
Вчера, 12:4075 лет Великой Победы
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
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75 лет Великой ПобедыМоскваАлжир (республика)В мире
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