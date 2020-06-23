И.о. главы генштаба Алжира посетит парад Победы в Москве

"И.о. главы генштаба народной алжирской армии Саид Шенгриха начал 23 июня визит в Москву по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы посетить официальные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - сообщается на сайте МО Алжира.