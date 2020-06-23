Режим ЧС из-за лесных пожаров могут ввести в Якутии и на Чукотке

Как поясняется в сообщении, росту числа пожаров способствует аномально жаркая, сухая, ветреная погода и высокая грозовая активность. Кроме того, в Якутии ситуация осложняется не только в арктической группе районов, но и в Вилюйской группе районов в западной части региона.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на начало суток 23 июня лесопожарные службы и привлеченные лица проводили работы по тушению 9 пожаров на землях лесного фонда на площади в 22 146 га в Чукотском автономном округе; 32 пожаров на площади в 17 049 га в Камчатском крае; 9 пожаров на площади в 1 523 га в Магаданской области; 8 пожаров на площади в 573 га в Республике Саха (Якутия).