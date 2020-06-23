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Режим ЧС из-за лесных пожаров могут ввести в Якутии и на Чукотке
Погодные условия и ситуация с лесными пожарами делает обоснованным введение режима ЧС в лесах в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:45
природные пожары в россии
чукотка
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
билибинский район
магаданская область
происшествия
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чукотка
билибинский район
магаданская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
природные пожары в россии, чукотка, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), билибинский район, магаданская область, происшествия

Режим ЧС из-за лесных пожаров могут ввести в Якутии и на Чукотке

14:45 23.06.2020
310
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары на Камчатке
Лесные пожары на Камчатке
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесные пожары на Камчатке
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Погодные условия и ситуация с лесными пожарами делает обоснованным введение режима ЧС в лесах в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке, говорится в сообщении Рослесхоза.
"С 22 июня режим ЧС введен на всей территории Камчатского края и в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Комиссия Рослесхоза по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отметила, что фактическая ситуация требует введения режима ЧС на всей территории Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
Как поясняется в сообщении, росту числа пожаров способствует аномально жаркая, сухая, ветреная погода и высокая грозовая активность. Кроме того, в Якутии ситуация осложняется не только в арктической группе районов, но и в Вилюйской группе районов в западной части региона.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на начало суток 23 июня лесопожарные службы и привлеченные лица проводили работы по тушению 9 пожаров на землях лесного фонда на площади в 22 146 га в Чукотском автономном округе; 32 пожаров на площади в 17 049 га в Камчатском крае; 9 пожаров на площади в 1 523 га в Магаданской области; 8 пожаров на площади в 573 га в Республике Саха (Якутия).
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Природные пожары в РоссииЧукоткаФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Билибинский районМагаданская областьПроисшествия
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