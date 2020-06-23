В Подмосковье почти 800 детей-сирот получат собственное жилье

"С начала года уже 208 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от собственных квартир – это почти 30% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 2 миллиардов 162 тысяч рублей", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.