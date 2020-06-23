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В Подмосковье почти 800 детей-сирот получат собственное жилье
Почти 800 детей-сирот получат ключи от собственных квартир в Московской области до конца текущего года, на сегодняшний день жилье получили 208 детей, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:45
жилье
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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жилье, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье почти 800 детей-сирот получат собственное жилье

14:45 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроительная площадка
Строительная площадка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Почти 800 детей-сирот получат ключи от собственных квартир в Московской области до конца текущего года, на сегодняшний день жилье получили 208 детей, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
"С начала года уже 208 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от собственных квартир – это почти 30% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 2 миллиардов 162 тысяч рублей", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Жилье, выданное детям-сиротам, расположено в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением, больше половины квартир находятся в новостройках.
"Работа по обеспечению детей-сирот квартирам у нас ежегодно идет по плану, так, 26 июня в Орехово-Зуево торжественно будут вручены ключи от квартир еще 17 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках мероприятия состоится осмотр квартиры, где будет продемонстрировано типовое оснащение жилплощади", - добавила Каклюгина.
Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках областной государственной программы "Жилище".
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16 июня, 14:36Новости Подмосковья
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ЖильеМосковская область (Подмосковье)Общество
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