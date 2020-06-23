СМИ: в Сирии опровергли правдивость истории Болтона о переговорах с США

"В рамках сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел был задан вопрос о сказанном Джоном Болтоном о попытках США провести переговоры с Дамаском. После уточнения подробностей написанного в западных СМИ о публикации в книге Болтона американской истории на данную тему МИД заявляет, что эта история неправда", - цитирует агентство слова источника.