СМИ: в Сирии опровергли правдивость истории Болтона о переговорах с США

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. В Сирии опровергают правдивость одной из историй в книге экс-советника по безопасности президента США Джона Болтана о попытках Штатов начать переговоры с САР, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на источник в внешнеполитическом ведомстве Сирии.
Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, отвечая на вопрос одного из журналистов, подтвердил правдивость истории, упомянутой в книге Болтона, об отказе сирийских властей вести переговоры с США по освобождению американских пленных. "Рассказ Джона Болтона, распространенный в СМИ ранее - правда, но я не могу говорить о деталях", - сказал он.
"В рамках сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел был задан вопрос о сказанном Джоном Болтоном о попытках США провести переговоры с Дамаском. После уточнения подробностей написанного в западных СМИ о публикации в книге Болтона американской истории на данную тему МИД заявляет, что эта история неправда", - цитирует агентство слова источника.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.