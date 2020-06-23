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СМИ: в Сирии опровергли правдивость истории Болтона о переговорах с США
В Сирии опровергают правдивость одной из историй в книге экс-советника по безопасности президента США Джона Болтана о попытках Штатов начать переговоры с САР,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:40
джон болтон
валид муаллем
сирия
сша
в мире
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353
60
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джон болтон, валид муаллем, сирия, сша, в мире

СМИ: в Сирии опровергли правдивость истории Болтона о переговорах с США

14:40 23.06.2020
1768
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Джон Болтон . Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. В Сирии опровергают правдивость одной из историй в книге экс-советника по безопасности президента США Джона Болтана о попытках Штатов начать переговоры с САР, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на источник в внешнеполитическом ведомстве Сирии.
Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, отвечая на вопрос одного из журналистов, подтвердил правдивость истории, упомянутой в книге Болтона, об отказе сирийских властей вести переговоры с США по освобождению американских пленных. "Рассказ Джона Болтона, распространенный в СМИ ранее - правда, но я не могу говорить о деталях", - сказал он.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
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"В рамках сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел был задан вопрос о сказанном Джоном Болтоном о попытках США провести переговоры с Дамаском. После уточнения подробностей написанного в западных СМИ о публикации в книге Болтона американской истории на данную тему МИД заявляет, что эта история неправда", - цитирует агентство слова источника.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.
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Джон БолтонВалид МуаллемСирияСШАВ мире
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