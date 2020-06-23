https://ria.ru/20200623/1573365872.html
В США выявили более 31 тысячи новых случаев коронавируса
Более 31 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались свыше 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:38
2020-06-23T14:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Более 31 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США
, скончались свыше 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 31 012 случаев заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 24 760.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 425 человек, накануне сообщалось о 250 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали 2 312 302 случая заражения коронавирусом и более 120 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 640 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 9 115 878 человек. Выздоровели в мире свыше 4,5 миллиона, умерли более 472 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.