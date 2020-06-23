Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Приговор экс-президенту Киргизии Приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву увеличивает вероятность внутриполитического кризиса в Киргизии, считает завотделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин.

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Решение рискованное с той точки зрения, что в республике внутриполитическая ситуация традиционно балансирует на грани попадания в кризис", - сказал Грозин РИА Новости.

Киргизстан в последние годы живет в ожидании внутриполитического форс-мажора, добавил эксперт. По его словам, в нынешней ситуации такой исход стали чаще предрекать, так как в октябре запланированы парламентские выборы - если ситуация с коронавирусом не заставит перенести дату.

"С учетом того, что парламент в Киргизстане - достаточно привлекательное место, за попадание туда идет нешуточная борьба, вполне возможно, что вероятность кризиса, в том числе в связи с сегодняшним решением, увеличивается", - пояснил он.

Не факт, что бывшие коллеги Атамбаева по социал-демократической партии Киргизстана готовы организовать сейчас какое-то общественное возбуждение, потому что политсила слаба и раздроблена, указал эксперт.

"Партия распалась и скорее всего, попасть в следующий парламент ей не грозит, но сам по себе факт того, что бывший президент - человек не бедный и обладающий серьезным политическим бэкграундом - оказался в заключении, будет способствовать тому, что вокруг этой фигуры будет наблюдаться возбуждение", - отметил он.

Грозин допускает, что оппоненты официальной власти будут представлять такое развитие событий как политические репрессии со стороны правительства.

"С другой стороны, понятно, что сторонники власти будут говорить, что здесь нет политики и президента наказали за то, в чем его действительно очень многие в Киргизстане упрекали, я имею в виду коррупционную составляющую", - сказал Грозин. Он напомнил, что многие из окружения Атамбаева уже отбывают сроки за коррупцию.

По мнению эксперта, ключевую роль в этой ситуации играет не сама фигура Атамбаева, и не степень обоснованности его уголовного преследования, а появление "новой конфликтной точки", которую политики смогут использовать в своих целях. Он напомнил, что в Киргизии есть опыт смены первых лиц с их последующим вытеснением из страны - в частности, перевороты 2005 и 2010 годов. Эксперт не исключает, что приговор Атамбаеву тоже может спровоцировать похожие события.

"Сам по себе Атамбаев де-факто становится в нынешней ситуации таким символом для всех, кто хочет в очередной раз переформатировать внутриэлитную сферу в стране и вновь переделить бизнес", - заключил эксперт.

Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека . Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".