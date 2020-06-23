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Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву увеличивает вероятность внутриполитического кризиса в Киргизии, считает завотделом Средней Азии и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:34
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву

14:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву увеличивает вероятность внутриполитического кризиса в Киргизии, считает завотделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин.
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
"Решение рискованное с той точки зрения, что в республике внутриполитическая ситуация традиционно балансирует на грани попадания в кризис", - сказал Грозин РИА Новости.
Киргизстан в последние годы живет в ожидании внутриполитического форс-мажора, добавил эксперт. По его словам, в нынешней ситуации такой исход стали чаще предрекать, так как в октябре запланированы парламентские выборы - если ситуация с коронавирусом не заставит перенести дату.
Алмазбек Атамбаев
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"С учетом того, что парламент в Киргизстане - достаточно привлекательное место, за попадание туда идет нешуточная борьба, вполне возможно, что вероятность кризиса, в том числе в связи с сегодняшним решением, увеличивается", - пояснил он.
Не факт, что бывшие коллеги Атамбаева по социал-демократической партии Киргизстана готовы организовать сейчас какое-то общественное возбуждение, потому что политсила слаба и раздроблена, указал эксперт.
"Партия распалась и скорее всего, попасть в следующий парламент ей не грозит, но сам по себе факт того, что бывший президент - человек не бедный и обладающий серьезным политическим бэкграундом - оказался в заключении, будет способствовать тому, что вокруг этой фигуры будет наблюдаться возбуждение", - отметил он.
Грозин допускает, что оппоненты официальной власти будут представлять такое развитие событий как политические репрессии со стороны правительства.
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"С другой стороны, понятно, что сторонники власти будут говорить, что здесь нет политики и президента наказали за то, в чем его действительно очень многие в Киргизстане упрекали, я имею в виду коррупционную составляющую", - сказал Грозин. Он напомнил, что многие из окружения Атамбаева уже отбывают сроки за коррупцию.
По мнению эксперта, ключевую роль в этой ситуации играет не сама фигура Атамбаева, и не степень обоснованности его уголовного преследования, а появление "новой конфликтной точки", которую политики смогут использовать в своих целях. Он напомнил, что в Киргизии есть опыт смены первых лиц с их последующим вытеснением из страны - в частности, перевороты 2005 и 2010 годов. Эксперт не исключает, что приговор Атамбаеву тоже может спровоцировать похожие события.
"Сам по себе Атамбаев де-факто становится в нынешней ситуации таким символом для всех, кто хочет в очередной раз переформатировать внутриэлитную сферу в стране и вновь переделить бизнес", - заключил эксперт.
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Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Сооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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