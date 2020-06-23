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Эксперты рассказали, как избежать уловок мошенников в соцсетях
Россияне могут избежать попадания в ловушки мошенников в соцсетях, проявляя бдительность и внимательность к URL-адресам и всевозможным объявлениям на тему... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:04
александр калинин
сергей дягилев
лаборатория касперского
снг
group-ib
общество
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1400x0_80_0_0_b064aebe117454fe6af50d4e2bcf4d02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр калинин, сергей дягилев, лаборатория касперского, снг, group-ib, общество

Эксперты рассказали, как избежать уловок мошенников в соцсетях

15:04 23.06.2020
410
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне могут избежать попадания в ловушки мошенников в соцсетях, проявляя бдительность и внимательность к URL-адресам и всевозможным объявлениям на тему пандемии коронавируса и связанными с ней мерами поддержки и компенсациями, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее во вторник руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев сообщил РИА Новости, что злоумышленники стали создавать в соцсети Facebook фейковые страницы, опросы и проводить розыгрыши от имени российских банков с целью выманить у пользователя деньги. Представитель Facebook сообщил позднее РИА Новости, что соцсеть борется с недостоверной рекламой и удаляет ее при помощи своих систем на базе технологии искусственного интеллекта, в борьбе с мошенниками и ложной информацией помогают также сообщения пользователей.
По словам главы представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василия Дягилева, злоумышленники часто используют названия крупных организаций и банков, чтобы фейковая страничка вызывала доверие у потенциальных жертв.
"Название крупного банка его, конечно, внушает. Те пользователи, которые не проверят информацию и введут свои данные, могут потерять их и свои финансы. Нужно отметить, что такие фишинговые странички, сообщения, пытающиеся получить данные пользователей, могут встречаться не только в социальных сетях. Подобные сообщения могут прийти вам на почту, в мессенджер, в СМС-сообщения", - указал он.
Девушка со смартфоном и банковской картой
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Оживились: мошенники придумали новые "банковские" схемыПреступники, эксплуатирующие человеческую доверчивость и невежество в корыстных целях, напоминают о себе все назойливее. Теперь – с помощью поддельных аккаунтов и страниц банков в сети Интернет.

Сохраняя бдительность

По словам старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной, среди злоумышленников в русскоязычном сегменте интернета очень популярен скам: пользователям предлагают различные компенсации или обещают огромные выигрыши, а для их получения якобы необходимо оплатить комиссию. Прибыль мошенников от таких схем оценить сложно, поскольку часто пострадавшие стесняются или боятся оповещать банки, правоохранительные органы о том, что они потеряли деньги на подобных сайтах.
"Прежде всего – бдительными важно оставаться самим пользователям. Если кто-то увидел подобную рекламу, необходимо сообщить о ней разработчикам сайта (например, кликнуть на кнопку "Пожаловаться" в социальной сети). Также не лишним будет установить защитное решение со встроенной защитой от фишинговых сайтов, скама и спама", - советует она.
По словам Дягилева, пользователям также стоит помнить: что всё, что связано с темой коронавируса, будет очень активно использоваться мошенниками. "А, значит, нужно тщательно проверять любую информацию. Вы всегда можете перейти на сайт организации, банка и проверить информацию там. При этом важно переходить на официальные сайты не по ссылкам из сообщений, а самостоятельно набирая адрес в браузере", - пояснил он.
"Относитесь к любым контактам и предложениям в сети так, как будто это вам предлагают в реальной жизни - вряд ли вы готовы передать свои паспортные и финансовые данные человеку на улице, который обещает вам выплаты", - добавил эксперт.
Руководитель отдела CERT-GIB международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Александр Калинин отметил, что полученные с помощью фишинга учетные данные от личных кабинетов либо данные банковских карт, мошенники могут или сами использовать для кражи денег или перепродать на хакерских форумах другим злоумышленникам. "Дальше они могут быть использованы в разных схемах - от телефонного мошенничества до вымогательства. Даже если у жертвы нет денег на счету, известны случаи, когда на клиента банка прямо в личном кабинете оформляли кредит и эти средства выводили на сторонний счёт", - предупреждает он.
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