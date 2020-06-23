Эксперты рассказали, как избежать уловок мошенников в соцсетях

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне могут избежать попадания в ловушки мошенников в соцсетях, проявляя бдительность и внимательность к URL-адресам и всевозможным объявлениям на тему пандемии коронавируса и связанными с ней мерами поддержки и компенсациями, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее во вторник руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев сообщил РИА Новости, что злоумышленники стали создавать в соцсети Facebook фейковые страницы, опросы и проводить розыгрыши от имени российских банков с целью выманить у пользователя деньги. Представитель Facebook сообщил позднее РИА Новости, что соцсеть борется с недостоверной рекламой и удаляет ее при помощи своих систем на базе технологии искусственного интеллекта, в борьбе с мошенниками и ложной информацией помогают также сообщения пользователей.

По словам главы представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василия Дягилева, злоумышленники часто используют названия крупных организаций и банков, чтобы фейковая страничка вызывала доверие у потенциальных жертв.

"Название крупного банка его, конечно, внушает. Те пользователи, которые не проверят информацию и введут свои данные, могут потерять их и свои финансы. Нужно отметить, что такие фишинговые странички, сообщения, пытающиеся получить данные пользователей, могут встречаться не только в социальных сетях. Подобные сообщения могут прийти вам на почту, в мессенджер, в СМС-сообщения", - указал он.

Сохраняя бдительность

По словам старшего контент-аналитика " Лаборатории Касперского " Татьяны Сидориной, среди злоумышленников в русскоязычном сегменте интернета очень популярен скам: пользователям предлагают различные компенсации или обещают огромные выигрыши, а для их получения якобы необходимо оплатить комиссию. Прибыль мошенников от таких схем оценить сложно, поскольку часто пострадавшие стесняются или боятся оповещать банки, правоохранительные органы о том, что они потеряли деньги на подобных сайтах.

"Прежде всего – бдительными важно оставаться самим пользователям. Если кто-то увидел подобную рекламу, необходимо сообщить о ней разработчикам сайта (например, кликнуть на кнопку "Пожаловаться" в социальной сети). Также не лишним будет установить защитное решение со встроенной защитой от фишинговых сайтов, скама и спама", - советует она.

По словам Дягилева , пользователям также стоит помнить: что всё, что связано с темой коронавируса, будет очень активно использоваться мошенниками. "А, значит, нужно тщательно проверять любую информацию. Вы всегда можете перейти на сайт организации, банка и проверить информацию там. При этом важно переходить на официальные сайты не по ссылкам из сообщений, а самостоятельно набирая адрес в браузере", - пояснил он.

"Относитесь к любым контактам и предложениям в сети так, как будто это вам предлагают в реальной жизни - вряд ли вы готовы передать свои паспортные и финансовые данные человеку на улице, который обещает вам выплаты", - добавил эксперт.