Защита по делу MH17 просит больше времени для формирования новых запросов

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Защита по делу о крушении Boeing на востоке Защита по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году просит у суда 8 недель после встречи с подзащитным Олегом Пулатовым для формирования новых запросов, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в Нидерландах во вторник.

"Нам понадобится больше времени, чем то, которое хочет нам выделить прокуратура… Есть много вопросов, которые нам необходимо детально обсудить с нашим клиентом. Мы не можем предсказать, когда это произойдет, но мы совершенно точно не собираемся ждать излишне долго. Наше предложение таково: спустя 8 недель после того, как мы посетим нашего клиента, мы представим наши запросы", - сказала адвокат.

Она пояснила, что за эти 8 недель после встречи с Пулатовым защита сформулирует свои запросы. При этом она не смогла сказать, когда именно может состояться эта встреча из-за существующих ограничений на передвижение в связи с COVID-19.

"Мы понимаем, что брать дополнительное время нежелательно, это тяжело, особенно для родственников, но это поможет внести вклад в установление правды", - подчеркнула тен Дуссхате.

Она также напомнила о том, что у следствия много пробелов, нет ответов на ряд вопросов, отсутствуют первичные данные с радаров и спутниковые снимки США

На слушаниях во вторник защита по делу MH17 также подняла версию о том, что украинские военные могли сбить Boeing случайно.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.