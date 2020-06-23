Защита по делу MH17 просит больше времени для формирования новых запросов

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Защита по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году просит у суда 8 недель после встречи с подзащитным Олегом Пулатовым для формирования новых запросов, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в Нидерландах во вторник.
"Нам понадобится больше времени, чем то, которое хочет нам выделить прокуратура… Есть много вопросов, которые нам необходимо детально обсудить с нашим клиентом. Мы не можем предсказать, когда это произойдет, но мы совершенно точно не собираемся ждать излишне долго. Наше предложение таково: спустя 8 недель после того, как мы посетим нашего клиента, мы представим наши запросы", - сказала адвокат.
Она пояснила, что за эти 8 недель после встречи с Пулатовым защита сформулирует свои запросы. При этом она не смогла сказать, когда именно может состояться эта встреча из-за существующих ограничений на передвижение в связи с COVID-19.
"Мы понимаем, что брать дополнительное время нежелательно, это тяжело, особенно для родственников, но это поможет внести вклад в установление правды", - подчеркнула тен Дуссхате.
Она также напомнила о том, что у следствия много пробелов, нет ответов на ряд вопросов, отсутствуют первичные данные с радаров и спутниковые снимки США.
На слушаниях во вторник защита по делу MH17 также подняла версию о том, что украинские военные могли сбить Boeing случайно.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.