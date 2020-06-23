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Защита по делу MH17 просит больше времени для формирования новых запросов
Защита по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году просит у суда 8 недель после встречи с подзащитным Олегом Пулатовым для формирования новых... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:29
mh17. расследование
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, сша, в мире

Защита по делу MH17 просит больше времени для формирования новых запросов

14:29 23.06.2020
394
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Защита по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году просит у суда 8 недель после встречи с подзащитным Олегом Пулатовым для формирования новых запросов, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в Нидерландах во вторник.
"Нам понадобится больше времени, чем то, которое хочет нам выделить прокуратура… Есть много вопросов, которые нам необходимо детально обсудить с нашим клиентом. Мы не можем предсказать, когда это произойдет, но мы совершенно точно не собираемся ждать излишне долго. Наше предложение таково: спустя 8 недель после того, как мы посетим нашего клиента, мы представим наши запросы", - сказала адвокат.
Она пояснила, что за эти 8 недель после встречи с Пулатовым защита сформулирует свои запросы. При этом она не смогла сказать, когда именно может состояться эта встреча из-за существующих ограничений на передвижение в связи с COVID-19.
"Мы понимаем, что брать дополнительное время нежелательно, это тяжело, особенно для родственников, но это поможет внести вклад в установление правды", - подчеркнула тен Дуссхате.
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
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Она также напомнила о том, что у следствия много пробелов, нет ответов на ряд вопросов, отсутствуют первичные данные с радаров и спутниковые снимки США.
На слушаниях во вторник защита по делу MH17 также подняла версию о том, что украинские военные могли сбить Boeing случайно.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскСШАВ мире
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