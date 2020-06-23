Сирия готова вместе с Ливаном противостоять американским санкциям

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Сирийские власти готовы совместно с ливанскими противодействовать новым санкциям США, если Бейрут проявит ту же заинтересованность, заявил министр иностранных дел САР Сирийские власти готовы совместно с ливанскими противодействовать новым санкциям США, если Бейрут проявит ту же заинтересованность, заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем на пресс-конференции во вторник.

С середины июня в полную силу начали действовать новые санкции так называемого закона "Цезарь", подписанного президентом США Дональдом Трапом в конце 2019 года. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством во всех областях, включая проекты по послевоенному восстановлению государства.

"Мы готовы сотрудничать с Ливаном в борьбе с законом "Цезарь". Должно быть обоюдное желание в этом взаимодействии",- сказал Муаллем.

Глава сирийского МИД также отметил, что Дамаск против присутствия международных сил на сирийско-ливанской границе, как того хотят США и другие западные государства.

Говоря об отношениях с другими соседями, Муаллем отметил, что Дамаск продолжает сотрудничать с Ираком, в первую очередь в борьбе с международным терроризмом, в то время как Турция продолжает преследовать свои геополитические амбиции, нанося удары по территории Ирака, оккупируя сирийские земли и вмешиваясь во внутренние дела Ливии.