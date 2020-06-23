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Война в Сирии
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Сирия готова вместе с Ливаном противостоять американским санкциям
Сирийские власти готовы совместно с ливанскими противодействовать новым санкциям США, если Бейрут проявит ту же заинтересованность, заявил министр иностранных... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:26
война в сирии
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война в сирии, валид муаллем, сирия, ливан, в мире

Сирия готова вместе с Ливаном противостоять американским санкциям

14:26 23.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Сирийские власти готовы совместно с ливанскими противодействовать новым санкциям США, если Бейрут проявит ту же заинтересованность, заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем на пресс-конференции во вторник.
С середины июня в полную силу начали действовать новые санкции так называемого закона "Цезарь", подписанного президентом США Дональдом Трапом в конце 2019 года. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством во всех областях, включая проекты по послевоенному восстановлению государства.
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22 июня, 19:30Война в Сирии
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"Мы готовы сотрудничать с Ливаном в борьбе с законом "Цезарь". Должно быть обоюдное желание в этом взаимодействии",- сказал Муаллем.
Глава сирийского МИД также отметил, что Дамаск против присутствия международных сил на сирийско-ливанской границе, как того хотят США и другие западные государства.
Говоря об отношениях с другими соседями, Муаллем отметил, что Дамаск продолжает сотрудничать с Ираком, в первую очередь в борьбе с международным терроризмом, в то время как Турция продолжает преследовать свои геополитические амбиции, нанося удары по территории Ирака, оккупируя сирийские земли и вмешиваясь во внутренние дела Ливии.
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Ливанский эксперт Эскандер Кфури ранее рассказал РИА Новости, что Ливан в рамках закона "Цезарь" стоит перед тяжелым выбором, так как новые санкции подразумевают под собой прекращение торгово-экономических отношений с Сирией в любом проявлении, что для Ливана невозможно, так как сухопутная граница является единственными воротами для транзита и экспорта товарооборота из Ливана в страны Персидского залива, в то же время миллиарды долларов сирийских вкладчиков лежат в ливанских банках, и немаловажно, что Ливан очень зависим от импорта сирийской электроэнергии, отказ от которой может иметь катастрофические последствия.
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Война в СирииВойна в СирииВалид МуаллемСирияЛиванВ мире
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