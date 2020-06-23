ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение в Москве будет осложнено из-за прибытия большого количества иностранных гостей на парад Победы 24 июня, водителям рекомендуется уже со вторника по возможности избегать поездок на личном транспорте в центре города, сообщает пресс-служба столичного центра организации дорожного движения.
"Завтра, 24 июня, в Москве состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что на парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", - говорится в сообщении.
В ЦОДД просят водителей заранее спланировать свой маршрут на вторник и отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города. "Это позволит сделать поездку более прогнозируемой",- говорится в сообщении.