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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573364648.html
ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы
Движение в Москве будет осложнено из-за прибытия большого количества иностранных гостей на парад Победы 24 июня, водителям рекомендуется уже со вторника по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:25
75 лет великой победы
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы

14:25 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы к параду Победы
Украшение Москвы к параду Победы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Украшение Москвы к параду Победы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение в Москве будет осложнено из-за прибытия большого количества иностранных гостей на парад Победы 24 июня, водителям рекомендуется уже со вторника по возможности избегать поездок на личном транспорте в центре города, сообщает пресс-служба столичного центра организации дорожного движения.
"Завтра, 24 июня, в Москве состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что на парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", - говорится в сообщении.
В ЦОДД просят водителей заранее спланировать свой маршрут на вторник и отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города. "Это позволит сделать поездку более прогнозируемой",- говорится в сообщении.
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22 июня, 17:16
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75 лет Великой ПобедыЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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