ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы

"Завтра, 24 июня, в Москве состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что на парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", - говорится в сообщении.