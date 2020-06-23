В России поддержали решение Саудовской Аравии отменить хадж из-за COVID

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Совет муфтиев России поддерживает решение властей Саудовской Аравии отменить хадж в 2020 из-за эпидемии COVID-19 и призывает верующих дождаться хаджа в следующем году, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте СМР.

Ранее власти Саудовской Аравии из-за коронавируса отменили хадж для паломников из-за рубежа: в этом году в нем разрешено участвовать только паломникам, которые уже находятся в королевстве. С началом эпидемии COVID-19 власти королевства также запретили умру – малое паломничество к святым местам, которое, в отличие от хаджа, возможно в любое время года.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), Совет муфтиев России (СМР) во главе с Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином целиком и полностью поддерживают мудрое решение саудовских властей ограничить количество паломников в этом году", - сказал первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов, слова которого приводятся в сообщении.

Аббясов призвал верующих "отнестись с полной ответственностью к сложившейся ситуации", не поддаваться на провокации, "проявить терпение и дождаться сезона хаджа следующего года", а также "со смирением обратиться ко Всевышнему Аллаху с мольбой о скорейшем завершении этого испытания".

"Всем паломникам официального хадж-оператора СМР и ДУМ РФ "Муслим Тур" гарантируется совершение паломничества в следующем 2021 году", - уточнил Аббясов.

Он отметил, что мусульманская умма исторически неоднократно сталкивалась с подобными мерами по приостановке хаджа, "которые порой затягивались на несколько лет". Мусульмане, по его словам, хотя и тяжело переносят ограничения в духовной жизни в связи с эпидемией, "вне зависимости от страны проживания, сплотились и смиренно приняли ограничительные меры в борьбе за жизни людей".

В публикации отмечается, что основным принципом исламского права "является сохранность человеческой жизни". "Именно истинное служение Святыням перед верующими, всем человечеством, а, самое главное, перед Богом позволило саудовским властям принять взвешенное и мудрое решение", - подытожил Аббясов.

Хадж - ежегодное паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Учение предписывает мусульманам совершить хадж хотя бы раз в жизни. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных.