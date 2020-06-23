Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200623/1573364493.html
В России поддержали решение Саудовской Аравии отменить хадж из-за COVID
Совет муфтиев России поддерживает решение властей Саудовской Аравии отменить хадж в 2020 из-за эпидемии COVID-19 и призывает верующих дождаться хаджа в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:45
религия и мировоззрение
религия
медина
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - религия и мировоззрение
рушан аббясов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147757/54/1477575407_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_e835517ad4f4c3f31b9298b6ade8b341.jpg
https://ria.ru/20200623/1573361027.html
медина
россия
саудовская аравия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147757/54/1477575407_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_e835517ad4f4c3f31b9298b6ade8b341.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147757/54/1477575407_259:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_1ae5763b40b3e521b8bd04b7aa93871c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147757/54/1477575407_600:0:2648:2048_1400x0_80_0_0_e086a975b1be75f2a78fc95d554f153a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, медина, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, равиль гайнутдин, саудовская аравия

В России поддержали решение Саудовской Аравии отменить хадж из-за COVID

14:22 23.06.2020 (обновлено: 17:45 23.06.2020)
235
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Паломники в Мекке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Совет муфтиев России поддерживает решение властей Саудовской Аравии отменить хадж в 2020 из-за эпидемии COVID-19 и призывает верующих дождаться хаджа в следующем году, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте СМР.
Ранее власти Саудовской Аравии из-за коронавируса отменили хадж для паломников из-за рубежа: в этом году в нем разрешено участвовать только паломникам, которые уже находятся в королевстве. С началом эпидемии COVID-19 власти королевства также запретили умру – малое паломничество к святым местам, которое, в отличие от хаджа, возможно в любое время года.
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Вчера, 13:44Религия и мировоззрение
Число паломников на хадже в этом году может не превысить 10 тысяч человек
"Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), Совет муфтиев России (СМР) во главе с Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином целиком и полностью поддерживают мудрое решение саудовских властей ограничить количество паломников в этом году", - сказал первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов, слова которого приводятся в сообщении.
Аббясов призвал верующих "отнестись с полной ответственностью к сложившейся ситуации", не поддаваться на провокации, "проявить терпение и дождаться сезона хаджа следующего года", а также "со смирением обратиться ко Всевышнему Аллаху с мольбой о скорейшем завершении этого испытания".
"Всем паломникам официального хадж-оператора СМР и ДУМ РФ "Муслим Тур" гарантируется совершение паломничества в следующем 2021 году", - уточнил Аббясов.
Он отметил, что мусульманская умма исторически неоднократно сталкивалась с подобными мерами по приостановке хаджа, "которые порой затягивались на несколько лет". Мусульмане, по его словам, хотя и тяжело переносят ограничения в духовной жизни в связи с эпидемией, "вне зависимости от страны проживания, сплотились и смиренно приняли ограничительные меры в борьбе за жизни людей".
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В публикации отмечается, что основным принципом исламского права "является сохранность человеческой жизни". "Именно истинное служение Святыням перед верующими, всем человечеством, а, самое главное, перед Богом позволило саудовским властям принять взвешенное и мудрое решение", - подытожил Аббясов.
Хадж - ежегодное паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Учение предписывает мусульманам совершить хадж хотя бы раз в жизни. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
130001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияМединаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинСаудовская Аравия
Рекомендуем
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
В Москве впервые за два года ни один человек не погиб в ДТП за неделю
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин обвинил США в дискредитации послевоенного миропорядка
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Токио
В Японии возобновили работу библиотеки
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Защита по делу MH17 просит больше времени для формирования новых запросов
Украшение Москвы к параду Победы
ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США выявили более 31 тысячи новых случаев коронавируса
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Число паломников на хадже в этом году может не превысить 10 тысяч человек
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством
Военнослужащие в Донбассе
Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Крым
В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
Джон Болтон
СМИ: в Сирии опровергли правдивость истории Болтона о переговорах с США
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ рассказали, как отбирают сотрудников для надзора за банками
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния