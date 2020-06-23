Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573364466.html
В Москве впервые за два года ни один человек не погиб в ДТП за неделю
Ни один человек не погиб в ДТП в Москве за прошлую неделю, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:22
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464696_0:243:3208:2048_1400x0_80_0_0_8be5c96065cafd43d54ab9d7b6b5a776.jpg
https://ria.ru/20200622/1573327198.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464696_0:243:3208:2048_1400x0_80_0_0_8be5c96065cafd43d54ab9d7b6b5a776.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464696_4:0:2735:2048_1400x0_80_0_0_5cfc6fad5fd9a0ddbcfac62abc4dce7f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464696_345:0:2393:2048_1400x0_80_0_0_584d4362acdbeae193b357e639d63122.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

В Москве впервые за два года ни один человек не погиб в ДТП за неделю

14:22 23.06.2020
775
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ни один человек не погиб в ДТП в Москве за прошлую неделю, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Такие новости становятся для нас настоящим праздником. За прошлую неделю в ДТП никто не погиб — последний раз такое было 2 года назад", - говорится в сообщении в Telegram.
С 9 июня в Москве стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу, включая отмену пропусков для передвижения на транспорте и полноценную работу каршеринга. На следующий день пробки в столице достигли 9 баллов, такая же ситуация на дорогах была и 17 июня.
Салют в Москве
22 июня, 19:4375 лет Великой Победы
В Москве рассказали о перекрытиях из-за проведения салютов 24 июня
610000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Паломники в Мекке
В России поддержали решение Саудовской Аравии отменить хадж из-за COVID
Автомобили едут по тоннелю
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин обвинил США в дискредитации послевоенного миропорядка
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Токио
В Японии возобновили работу библиотеки
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Украшение Москвы к параду Победы
ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров заявил о травле после отказа выступать перед критиками Ефремова
Овцы в загоне
В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
Военнослужащие в Донбассе
Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США выявили более 31 тысячи новых случаев коронавируса
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ рассказали, как отбирают сотрудников для надзора за банками
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19Под Челябинском после гибели ребенка возбуждено уголовное дело
14:18В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
14:18Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок в Конституцию варварством
14:16В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:16Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
14:15В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
14:13Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
14:13Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
14:13Египет планирует отменить плату за получение визы
14:12В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
14:11Эксперты оценили важность поправок к Конституции
14:10ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
14:08На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
14:07В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:05Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:00Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов
14:00МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН
14:00В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
13:58Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
13:57Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Лента новостейМолния