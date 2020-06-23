Нарышкин обвинил США в дискредитации послевоенного миропорядка

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки ряда стран дискредитировать основы миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, управляются США, которые хотят создать у молодежи на Западе впечатление, что все хорошее в мире создается в Америке, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"В ряде стран предпринимаются попытки обелить фашистских подручных, умалить заслуги наших воинов-освободителей, дискредитировать основы Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Очень похоже, что эти усилия координируются из одного центра - за океаном. Их цель - создать у молодых людей на Западе впечатление, что все хорошее и в прошлом, и в настоящем якобы связано исключительно с заслугами США", - сказал Нарышкин в ходе общего собрания РИО, прошедшего во вторник в формате видеоконференции.
Он напомнил, что в ноябре будет отмечаться 75-я годовщина начала Нюрнбергского процесса. "Обозначать нашу приверженность оценкам, которые были даны нацизму судом народов, полагаю, принципиально важно", - отметил Нарышкин.
Через два дня будет отмечаться и 75-я годовщина образования системы Организации объединенных наций, добавил он.
"Выстраивая архитектуру глобального управления, лидеры "большой тройки" учли многие уроки Второй мировой войны. Как отметил в своей недавней статье президент России Владимир Путин, структура Совета безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действенными, поэтому приверженность главенствующей роли ООН в международных делах - важнейший принцип современной внешней политики РФ", - сказал Нарышкин.
"Убежден, что идея многополярного мироустройства отвечает духу Ялты и этот опыт сотрудничества суверенных политических систем должен быть востребован", - добавил он.
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