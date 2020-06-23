Нарышкин обвинил США в дискредитации послевоенного миропорядка

"В ряде стран предпринимаются попытки обелить фашистских подручных, умалить заслуги наших воинов-освободителей, дискредитировать основы Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Очень похоже, что эти усилия координируются из одного центра - за океаном. Их цель - создать у молодых людей на Западе впечатление, что все хорошее и в прошлом, и в настоящем якобы связано исключительно с заслугами США", - сказал Нарышкин в ходе общего собрания РИО, прошедшего во вторник в формате видеоконференции.