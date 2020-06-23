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Распространение нового коронавируса
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Очный саммит лидеров стран Евросоюза пройдет 17-18 июля
Внеочередной саммит в Брюсселе, где главы государств ЕС будут присутствовать лично и обсудят антикризисный фонд ЕС, пройдет 17-18 июля, говорится в Twitter... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:20
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, европарламент, евросовет, коронавирусы, шарль мишель, брюссель, еврокомиссия, европа, в мире

Очный саммит лидеров стран Евросоюза пройдет 17-18 июля

14:20 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Мария Князева. Внеочередной саммит в Брюсселе, где главы государств ЕС будут присутствовать лично и обсудят антикризисный фонд ЕС, пройдет 17-18 июля, говорится в Twitter Баренда Лейтса, пресс-секретаря председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Несколько саммитов лидеров стран Евросоюза проходили в формате видеоконференции из-за ограничительных мер для борьбы с распространением нового коронавируса. Такой формат делает более сложным процесс обсуждения принятия решений.
"Председатель Евросовета созовет 17 и 18 июля внеочередной саммит по вопросам плана восстановления и многолетнего финансового плана. Физическая встреча начнется 17-го в 10 часов утра в здании Европы (расположенном в квартале институтов власти ЕС Брюсселя – ред.)", - говорится в сообщении.
Сам Мишель ранее анонсировал возможность проведения очного саммита в середине июля в Брюсселе.
Глава Европейского совета Шарль Мишель
19 июня, 16:39Распространение нового коронавируса
Лидеры ЕС продолжат консультации по фонду восстановления
Главной темой последнего видео-саммита 19 июня было создание фонда восстановления ЕС от кризиса, а также связанного с ним многолетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы. Такой финплан создается в ЕС не первый раз, с его учетом затем составляются общие ежегодные бюджеты ЕС, наполняемые в основном деньгами стран союза. Однако в этот раз финплан должен быть увязан с новым антикризисным фондом, в частности, поскольку часть средств фонда должно пойти через бюджетные программы ЕС, а также потому, что необходимо скорректировать некоторые параметры в бюджетном планировании, чтобы позволить ЕК занять средства на рынке для наполнения фонда.
Еврокомиссия в конце мая представила предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Как раз эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.
Это предложение Еврокомиссии должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом и может быть ими изменено. Однако еще до представления предложений ЕК у ряда стран были разногласия по поводу параметров возможного фонда. Расхождения во мнениях сохраняются и сейчас, предыдущий саммит не принял решений по фонду и финплану. Сложными вопросами, к примеру, являются соотношение кредитов и грантов, условия выдачи денег и сам размер фонда, сообщал глава Евросовета, председательствующий на саммитах, Мишель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Жозеп Боррель
16 июня, 19:40
ЕС рассчитывает на Россию в поиске решений проблем на международной арене
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентЕвросоветКоронавирусыШарль МишельБрюссельЕврокомиссияЕвропаВ мире
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