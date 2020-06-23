Очный саммит лидеров стран Евросоюза пройдет 17-18 июля

Главной темой последнего видео-саммита 19 июня было создание фонда восстановления ЕС от кризиса, а также связанного с ним многолетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы. Такой финплан создается в ЕС не первый раз, с его учетом затем составляются общие ежегодные бюджеты ЕС, наполняемые в основном деньгами стран союза. Однако в этот раз финплан должен быть увязан с новым антикризисным фондом, в частности, поскольку часть средств фонда должно пойти через бюджетные программы ЕС, а также потому, что необходимо скорректировать некоторые параметры в бюджетном планировании, чтобы позволить ЕК занять средства на рынке для наполнения фонда.